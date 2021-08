Rostock

Kein Management, keine Plattenfirma – seit 15 Jahren macht die Rostocker Band „Les Bummms Boys“ Musik und erledigt alles Organisatorische allein. Derzeit gibt es für die fünf Musiker daher viel zu tun – fast täglich steht ein Auftritt an. „Bis Mitte September ist der Kalender richtig voll – wir haben schon während des Lockdowns alles in Bewegung gesetzt, dass wir wieder spielen können, sobald es wieder erlaubt ist“, sagt Schlagzeuger Tom Ludwig. Sänger Stephan Engelstädter ergänzt: „Wir reißen jetzt in 2,5 Monaten das ab, was wir sonst in einem Jahr spielen. Das ist natürlich sehr anstrengend. Aber wir freuen uns sehr. Unsere Identität ist wieder da. Wir machen das, was wir gern machen.“

Neues Album ist fertig

Mitten im Auftrittsstress steht derzeit ein weiteres großes Projekt an: Das neue Studioalbum erscheint Ende August. In den letzten Wochen und Monaten haben die Musiker nicht nur die neuen Songs aufgenommen. Das erste Musikvideo zum Album wurden gedreht, Plakate und Albumcover entworfen.

Nun ist die Platte fertig und soll am 20. August erscheinen – zunächst online, ab dem 24. August dann auch als CD. „Die Presswerke haben gerade lange Zeiten – Schallplatten dauern derzeit 16 Wochen, die werden bis zur Release-Party gar nicht da sein“, so Engelstädter. Die CD wird hingegen pünktlich eintreffen.

Party im Klostergarten

Das Konzert zur Albumveröffentlichung findet am 24. August im Rostocker Klostergarten statt. Die Show ist bereits gut gebucht, wer noch ein Ticket haben möchte, sollte sich beeilen. An das Konzert selbst können die Rostocker Publikumslieblinge noch gar nicht denken. „Wir haben schon ein bisschen Sorge, dass wir bis dahin gar nicht wirklich zum Proben kommen. Wir haben die Songs vor einem Vierteljahr im Studio aufgenommen und dann nie wieder gespielt“, sagt der Sänger Stephan Engelstädter lachend. „Das Nervositätslevel ist hoch.“

„Farben“: Genremix in einer bunten Welt

„Farben“ heißt das vierte Studioalbum der Rostocker. „Wir stehen ja selbst für eine bunte Palette an Songs. Die Lieder, die auf der Platte sind, haben nicht den einen Stil. Das ist schon ein buntes Potpourri“, erklärt Ludwig. Oft werde die Band gefragt, welches Genre sie spielen. Das lasse sich gar nicht so genau sagen – Rock, Pop, Ska, Indie. „Wir passen in keine Schublade.“ Die andere Ebene: „Wir haben Bock auf eine bunte Welt. Die Welt ist nicht schwarz-weiß“, so Engelstädter.

Und das wird im gleichnamigen Titelsong des Albums auch übermittelt. „Baby lass die Haare wehen, lass deinen Kopf im Kreise drehen – lass uns bitte bitte alle Sterne zählen. […] Lass die Leute labern und feiere deinen Traum“, heißt es darin. „Im Grunde geht es darum, seine eigene Beschränktheit und sein Schwarz-Weiß-Denken zu überdenken und zu gucken, was wirklich wichtig ist“, erklärt Engelstädter.

Zwei Corona-Songs

Geplant ist das Album schon länger – bei rund 100 Auftritten jährlich, verteilt über das ganze Jahr, lasse sich jedoch selten die nötige Ruhe dafür finden. „Den Lockdown haben wir genutzt, um das mal ein bisschen voranzutreiben“, sagt Tom Ludwig.

Auch die Pandemie selbst spielt eine Rolle auf dem neuen Werk. Fans dürfen sich auf eine neue Version von „Shutdown“ freuen. „Der ist im vergangenen Jahr als Wohnzimmeraufnahme entstanden. Felix saß mit Kopfhörern zu Hause in Hamburg und hat uns seinen Part geschickt“, nennt Engelstädter ein Beispiel. „Jetzt haben wir das noch einmal ordentlich im Studio aufgenommen.“ Shutdown ist wohl eine der emotionalsten Nummern der „Les Bummms Boys“. Saxofonist Felix Unger erklärt: „Der Song beschriebt das Gefühl, was passiert hier eigentlich gerade? Die Existenz ist weg, alles ist heruntergefahren, alles ist bedrohlich.“

Mit „Happy And“ werde hingegen die Zeit nach dem ersten Schock beschrieben. Der Titel vermittelt ein positives Gefühl, eine Perspektive.

Zwei Videos

Ein weiteres neues Stück heißt „Bei mir“. Ebenfalls ein emotionales Stück. Darin heißt es: „Die Reise zu dir kommt nach der Reise zu mir.“ Stephan Engelstädter erklärt: „Es beschreibt den eigenen Ausverkauf. Dich kann ich erst kennenlernen und lieben, wenn ich mich zunächst selbst kenne und liebe.“ Zum Song ist bereits ein Video produziert worden.

Neben den beiden Corona-Songs und den vier neuen Tracks finden sich auf dem 10er Album auch Hits, die es bisher nur als Live-Version von Konzerten gab. Für die neue Platte haben die Musiker ihre Songs „Reise“, „Sommer im Dezember“, „Retten“ und „Mein Gott“ neu im Studio aufgenommen. Das Album „Farben“ wird mit zehn Songs erscheinen. Ursprünglich wurden mehr aufgenommen. „Es ist gar nicht mehr so üblich, große Alben rauszukloppen“, so Engelstädter. „Alle produzieren eher nur noch Singles. Da behalten wir uns vor, die übrigen Songs als Single zu veröffentlichen.“

Von Katharina Ahlers