Rostock

Die OSTSEE-ZEITUNG sprach mit Lena Schmidt, die in der Band singt und Synthesizer spielt, über den Aufnahmeprozess zur neuen CD und den Musikeralltag in der Corona-Zeit.

Wie habt ihr drei euch kennengelernt?

Wir haben uns in Rostock an der Hochschule für Musik und Theater kennengelernt, wo wir alle studiert haben. Die Initialzündung für die Band war meine Abschlussprüfung, die an einer Musikhochschule ein Konzert darstellt. Für dieses Konzert habe ich mir einfach die spannendsten Musiker geschnappt und Songs geschrieben. Da ist eine musikalische Seelenverwandtschaft, die uns getrieben hat, weiterzumachen.

Wer ist wofür zuständig in der Band?

Ich spiele Synthesizer, singe, schreibe Texte und mache einen großen Teil des Songwritings. Axel Meier spielt Schlagzeug und Perkussion, hat in organisatorisch anspruchsvollen Situationen einen kühlen Kopf und ist der einzige stolze Besitzer eines Autos, was ihn natürlich unersetzbar macht. Marten Pankow spielt Gitarre und ist fürs elektronische Gewürz, die gute Laune und den Sekt zuständig.

Wie ordnet ihr euch stilistisch ein?

Da wir alle drei aus sehr unterschiedlichen musikalischen Backgrounds kommen, ist diese Frage gar nicht so leicht zu beantworten. Unsere Schnittmenge ist sicher unsere Liebe zu Klängen an sich und damit zu experimentieren. Da wir uns aber ganz klar in Songstrukturen bewegen, sind wir der Popmusik schon sehr nah. Sehr gut identifizieren können wir uns mit den Worten „Experimental Pop“. Neulich hat uns ein Radiosender als „Rock Noir“ bezeichnet. Auch mit dieser Wortkreation können wir viel anfangen.

Wenn ein Song entsteht, wie verläuft normalerweise der Kreativprozess?

In den meisten Fällen kreiere ich die Grundstruktur des Songs an Gitarre oder Synthesizer. Melodie, Harmonie, Text und Form sind also in einer sehr rohen, ungeschliffenen Form bereits existent und der Song somit erkennbar, bevor es in die Bandprobe geht. Dann kommt der schönste Teil. Diese Songskizzen werden von uns allen dreien interpretiert und es wird mit Grooves, Patterns und Sounds gepuzzelt und gespielt, bis es anfängt, „einzurasten“ und der Song ein Eigenleben entwickelt.

Die Aufnahmen zur neuen Platte fanden in der ersten Corona-Welle statt, inwieweit hat das die Aufnahmen beeinflusst?

Da wir ja keinen Vergleich haben, können wir nur mutmaßen. Es war schon eine sehr spezielle Endzeitstimmung, die das Gefühl total verstärkt hat, dass es jetzt das Beste ist, was wir machen können. Uns einschließen und Musik machen. An das Gefühl erinnere ich mich schon, wenn ich das Album höre.

Ihr habt bei einem befreundeten Künstler auf dem Land aufgenommen, wie kam es dazu?

Wir haben einen Ort gesucht, an dem es möglich ist, mit viel Ruhe und konzentriert zu arbeiten und wo wir auch nicht von unserem Alltag abgelenkt sind. Carlo Leopold Broschewitz hatte in seinem Haus und Atelier die Kapazität und hat uns diesen Ort zur Verfügung gestellt, was ein unglaublicher Glücksfall war.

Wie lange haben die Aufnahmen gedauert, wie war die Atmosphäre?

Eingeschlossen haben wir uns zehn Tage. So eine intensive Recordingzeit hat immer auch etwas Eigenartiges. Man dreht sich mehrere Tage nur um die eigene Musik und manchmal frage ich mich dann, ob das eigentlich so gesund ist. Und gleichzeitig ist es etwas vom Schönsten, was es gibt. Jeden Morgen aufstehen und an die bereits aufgebauten Instrumente zu gehen, um zu tüfteln, zu experimentieren und die Musik zu genießen. Es ist das komplette Gegenteil zu einer Tour, mit langen Reisewegen, Auf- und Abbauen, wenig Schlaf und einer sehr extrovertierten Energie auf und um die Bühne. Ich war in der Zeit nicht ganz so stabil und die allgemeine Verunsicherung des ersten Lockdowns war sehr deutlich spürbar. Deshalb war die Atmosphäre auch immer mal bedrückt und etwas schwer, was unserer Musik aber paradoxerweise total zuträglich ist. Besser hätte es also nicht sein können.

Wie seid ihr an euren Plattenvertrag gekommen und wie kümmert sich das Label um euch?

Das Wort „kümmern“ beschreibt die Partnerschaft nicht ganz richtig. Es ist vielmehr eine sehr fruchtbare Zusammenarbeit, wo es vor allem darum geht, Kompetenzen zu erweitern. Natürlich sind wir in erster Linie Musiker und das Label 3000Grad hat für die ganzen bürokratischen Abwicklungen mit CD-Pressung, Vertrieb oder Promotion einen viel größeren Erfahrungsschatz und ist somit um ein Weites effizienter, als wenn wir alles alleine machen würden. Dazu kommt ein großes Netzwerk, von dem wir sehr Profitieren können. Wie das genau entstanden ist, weiß ich gerade gar nicht mehr genau. Irgendwie haben wir uns einfach gefunden, da wir wohl gut zueinander passen.

Wer aus dem Band-Umfeld ist noch besonders wichtig für euch?

Natürlich sind alle unsere Partner sehr wichtig. Da sind zum Beispiel Julian Fuchs und Christian Kuzio, die das Album mit Mix und Mastering erst richtig zum Klingen gebracht haben. Oder Lennard Langanki, der sich um das Artwork gekümmert hat.

Wie seid ihr als Musiker generell durch die Corona-Zeit gekommen? Gibt es noch andere Projekte oder Standbeine?

Diese Frage bräuchte wohl ein eigenes Interview. Ich brauche wahrscheinlich. nicht mehr zu erwähnen, dass diese Zeit für Kulturschaffende, wie auch für viele andere Berufsgruppen und Individuen, sehr schwierig ist. Wir drei sind aber glücklicherweise alle mit einem flexiblen und kreativen Geist ausgestattet und konnten uns organisieren, jeder auf seine Art. Ich arbeite zurzeit zum Beispiel als Assistentin für eine Frau im Rollstuhl. Ich bin sehr dankbar für diese Arbeit und Erfahrung. Dennoch fühlt es sich an wie ein Berufsverbot, für die Arbeit, die ich gelernt und studiert habe und mich auch am kompetentesten fühle. Seltsam ist das allemal.

Wer lebt jetzt wo?

Marten wohnt in Rostock, Axel in Berlin und ich bei Zürich.

Wie geht es weiter, was sind die nächsten Karriereschritte?

Zurzeit ist ein großer Wunsch da, wieder weg vom Schreibtisch mehr ans Instrument zu kommen. So ein Albumrelease bedeutet einen Berg voller Büroarbeit, der einfach nicht kleiner wird. Durch die Corona-Situation fallen die Momente, wo wir wirklich Musik machen und mit den Hörenden in Interaktion treten, natürlich komplett weg. So frage ich mich regelmäßig, was ich hier eigentlich tue. Sobald ich mit anderen Musik mache, weiß ich es in der Regel wieder. Das wünsche ich mir für die nächste Zeit. Was meine Karriereleiter dazu meint, hat mich zum Glück noch nie sonderlich interessiert.

Wann kann man euch wieder live erleben?

Das wüssten wir auch gerne …

Von Thorsten Czarkowski