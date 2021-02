Rostock

Mit flinken Strichen skizziert Illustratorin Anne Schmidt auf ihrem Zeichenpad die Silhouette einer Großstadt. Das allein wäre noch nichts Besonderes – doch die Illustratorin hat das geschafft, was sich wohl viele Kollegen wünschen: Sie hat einen Weg gefunden, ihre Bilder lebendig werden zu lassen.

Wie das funktioniert? Auf ihrem Zeichenpad entwirft sie eine Welt, die per Beamer auf eine rund 15 Quadratmeter große Leinwand projiziert wird. Bevölkert wird diese von Hula-Hoop-Künstlerin Sophie Giebelmann, die beim sogenannten Live-Painting tänzerisch mit Schmidts Illustrationen interagiert: Mal ist Giebelmann Teil der neonfarbenen Projektion, dann wieder scheint sie aus ihrem Reifen Hochhaus um Hochhaus entstehen zu lassen oder mit wildem Gestus alles wieder zu übermalen.

Anzeige

Untermalt wird die außergewöhnliche Performance der beiden jungen Frauen von stimmungsvoller Musik. Insgesamt zwei Produktionen mit den Titeln „Wohin“ und „Wo das Nandu lächelt“ haben Schmidt und Giebelmann bereits gemeinsam choreografiert und inszeniert. Eine dritte ist in Planung.

Bildergalerie vom Live-Painting:

Zur Galerie Wir zeigen Ausschnitte aus den Live-Shows von Anne Schmidt und Sophie Giebelmann

Hula Hoop und Live-Painting

„Die Idee zum Live-Painting entstand 2018 gemeinsam mit Sophie“, sagt Anne Schmidt. Die beiden jungen Frauen lernten sich durch ihre Leidenschaft fürs Hula Hoopen kennen. „Auf einer Hula-Hoop-Convention haben sich einige Leute hinter einer Leinwand bewegt, so dass man nur den Schatten gesehen hat. Dadurch ist auch die Idee fürs Live-Painting entstanden“, erinnert sich Schmidt.

Seit 2016 ist die studierte Kommunikationsdesignerin als freischaffende Grafikerin und Illustratorin in ihrer Heimatstadt Rostock tätig. Die Berlinerin Sophie Giebelmann, die für ihr Studium nach Rostock kam, tritt unter dem Künstlernamen „Solana“ bundesweit und auch im Ausland als Hula-Hoop-Künstlerin auf und verzaubert die Zuschauer mit ihren selbst entwickelten Shows.

„Dadurch, dass wir zwei Kunstarten miteinander verbunden haben, ist etwas völlig neues entstanden“, sagt Schmidt. „Aber es war auch eine große Herausforderung, vor allem technisch.“ Zeichenpad, Rechner, Beamer, Musikanlage und eine mindestens 15 Quadratmeter große Leinwand braucht das Duo für seinen Auftritt. In den Live-Shows gebe es sowohl einige vorab gezeichnete Bilder als auch einen Improvisations-Teil, der frei gestaltet werde.

Das ganze Stück ist technisch durchchoreografiert

„Ich zeichne zwar live, trotzdem ist das Stück technisch durchchoreografiert“, erklärt die Illustratorin. Das sei notwendig, weil es vor allem auf das Timing ankomme. Auf fast jeden Strich, den sie auf ihrem Zeichenpad macht, muss die Künstlerin auf der Bühne reagieren. „Eine Live-Performance ist natürlich immer ein Risiko. Trotzdem ist es viel intensiver, auch wenn mal was schiefgeht“, sagt Schmidt. Denn auch das hat sie schon erlebt: „Bei einer Aufführung ist meine Farbpalette auf einmal vom Zeichenpad verschwunden, so dass ich nur die Farben Grün und Lila zur Verfügung hatte. Aber die Leute haben es nicht gemerkt“, sagt Schmidt und lacht.

Ihr Newsletter für die Hansestadt und Umgebung Die wichtigsten Themen der Woche, Tipps und Nützliches aus Rostock und Umgebung - jeden Mittwoch frisch um 18 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die Themen für die Shows entwickeln beide zusammen. „Passend dazu entstehen auch meine Bilder“, sagt die 30-Jährige. „Meist sind es verschiedene Szenarien, die ineinandergreifen. Die erste gemeinsame Produktion „Wohin“ entstand 2018 und widmet sich in zwölf Minuten Länge der Suche nach dem passenden Lebensraum in der Stadt und auf dem Land. „Das Stück ist relativ offen, so dass der Betrachter es für sich interpretieren kann“, sagt Schmidt. Ihre Shows in knalligen Neonfarben, die anmuten, wie zum Leben erweckte Pop-Art, bestechen durch Tempo, Witz und Fantasie: Zum Beispiel, wenn Schmidt die tanzende Sophie mit ihrem Zeichenstift über die Bühne jagt, indem sie rote Pfeile auf der Leinwand erscheinen lässt, die die Richtung angeben, und damit die Hektik der Großstadt aufgreift. „Es ist toll, ihr dabei zuzusehen“, sagt Schmidt und lacht. „Sophie macht auch Clownerie, das merkt man natürlich an ihrem Ausdruck“, freut sich die 30-Jährige. „Trotzdem haben unsere Stücke auch etwas Poetisches.“

Infos unter: schmiddlinthemiddle.com und solanahoop.com

Vier Monate Arbeit stecken in einer Produktion

Vier Monate Arbeit stecken in der Produktion „Wohin“. „Das Stück haben wir für uns entwickelt, ohne dass es jemand finanziert hat. Erst im Nachhinein konnten wir damit auftreten und ein wenig Geld wieder reinholen“, verrät Schmidt. Das zweite Stück, „Wo das Nandu lächelt“, entstand 2020 als Auftragswerk für den Landkreis Nordwestmecklenburg anlässlich der Verleihung der Kulturpreise. „In dem Stück haben wir die Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft von Nordwestmecklenburg auf künstlerische Art beleuchtet“, so Schmidt. „Das war auch persönlich eine tolle Erfahrung. Durch das Stück habe ich meine Heimat auf künstlerische Art noch einmal neu entdeckt.“

Von Stefanie Büssing