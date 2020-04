Live im Lokalradio: So unterstützt das Greifswalder Kulturzentrum regionale Künstler

Greifswald

Der 14. März war für das Greifswalder soziokulturelle Zentrum St. Spiritus so etwas wie ein Schicksalstag. Denn an diesem Sonnabend sollte die Barther Rockband „Honest“ hier auftreten. Seit Monaten stand das Konzert im Veranstaltungsplan. Dann fiel es aus. Es war das erste Corona-Opfer der städtischen Kultureinrichtung, in der sonst regelmäßig Konzerte, Workshops, Theatervorstellungen und Lesungen stattfinden.

Die Radiomacher. Mina Dressler und Tom Güldner Quelle: Reinhard Amler

Aber die notwendige Absage brachte Chefin Imke Freiberg gleich auf eine neue Idee: Radiokonzerte mit dem Lokalsender 98eins. „Sie hat dann schnell bei uns angefragt, ob wir nicht Lust dazu hätten, erzählt Mina Dressler von 98eins. „Und klar hatten wir die“, fügt Tom Güldner hinzu. Beide sind Studenten und machen Radio ehrenamtlich. In normalen Zeiten funktioniert das mit dutzenden anderen jungen Leuten im Verein. Mittlerweile sind drei der Konzerte ohne auch nur einen Zuschauer über die Bühne gegangen. Auch wenn am Ende der Applaus fehlte, die beteiligten Künstler sind zufrieden.

Chance für Nachwuchskünstler

Letzten Donnerstag waren das Fritz Hesse, alias Hazy, und Cornelius Link. Für die beiden Newcomer aus Greifswald war es sogar ihr allererster gemeinsamer Auftritt. Und der war schon der Hammer. Denn Hazy, 23 Jahre jung und Azubi im dritten Jahr bei der Volksbank, hat eine Stimme, wie sie nur wenigen gegeben ist. Sie ist rauchig und erinnert an lange gelagerten Whisky. Hazy wurde schließlich auch in Irland geboren. Vor wenigen Jahren kam er der Liebe wegen über Berlin nach Greifswald, von dem er zuvor, wie er zugibt, nie etwas gehört hatte.

Ire mit markanter Stimme

Sein Begleiter am Flügel, Cornelius Link, ist 22 Jahre alt. Er studiert an der Greifswalder Uni Kommunikationswissenschaften und stammt aus Hamburg. Die Musikrichtung, der sich Hazy verschrieben hat, bezeichnet er als Dark RnB, Alternativ und ein bisschen HipHop. „Aber eigentlich komme ich vom Heavy Metal“, ergänzt er. „Ich orientiere mich vor allem an neuartiger Musik. Zum Beispiel an Post Malone“, sagt er. Das ist ein junger Sänger aus den USA, dessen Vorbild die Band Nirvana ist. Auch Hazy erinnert mit seiner Stimme an große Rockstars. Zum Beispiel an Sting. Wie er bei seinem Radiokonzert dessen „Roxanne“ regelrecht ins Mikro hauchte, war schon ein Gänsehaut-Moment. Hazy verhehlt nicht, dass er eines Tages auch Geld mit seiner Musik verdienen möchte. Deshalb produziert er eigene Titel, die er dann hochlädt, in der Hoffnung, dass sie oft geklickt werden. Beim Streamingdienst Spotify findet man bereits eine Setlist, bei YouTube die Videos dazu. Für „Dark Clouds“ (Dunkle Wolken), einem seiner Titel, ging es zum Dreh sogar in die alte Heimat, nach Irland. Ein anderer Song „ Long Nights“ (Lange Nächte) wurde in Berliner U-Bahnhöfen gedreht.

Begeisterung im soziokulturellen Zentrum

„Wir sind musikalisch total auf einer Wellenlänge“, sagt sein Pianist und mittlerweile auch bester Freund Cornelius Link. Kennengelernt haben sich die beiden Musikverrückten übrigens auf einer Party in Greifswald. Zum Glück schon im Herbst letzten Jahres, muss man angesichts von Corona heute wohl sagen. St. Spiritus-Leiterin Imke Freiberg freut sich jedenfalls über so viel Engagement. „Das spüre ich bei allen Musikern, mit denen ich dieser Tage telefonisch oder per Mail Kontakt habe“, sagt sie. Und die Musikerszene in Greifswald sei groß. Deshalb können bei den Radiokonzerten auch viele Stilrichtungen bedient werden. Neben Rock sind das auch Chansons oder selbst Ska-Musik.

Boogy-Trap sind die nächste Band

Diesen Donnerstag kommen mit Boogy-Trap übrigens die 1950er Jahre zurück ins Radio. Man darf also gespannt sein. Immer 19 Uhr geht es los. Wer die Konzerte auf 98eins bislang verpasst hat, kann sich auch nachträglich den Livestream auf der Facebook-Seite von St. Spiritus aufrufen. Oder man klickt im Internet die Website des Soziokulturellen Zentrums an, auf der die jeweils einstündigen Konzertmitschnitte immer sonnabends als Video veröffentlicht werden.

Die nächsten Termine: 30. April:. Boogie Trap, 7. Mai: The Old Main Drag, 14. Mai: Krach, 21. Mai: Jade, 28.Mai: Adelind Pallas, 4. Juni: Hip Hop Abend mit Shiba.

Von Reinhard Amler