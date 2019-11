Jetzt im Liveblog: MV fiebert dem Landespresseball 2019 in Rostock entgegen

Rostock

In der Stadthalle in Rostock sind am Samstagabend rund 800 Gäste aus Politik, Wirtschaft, Kultur und Sport zu Gast, um gemeinsam mit den Journalisten des Landes den 27. Landespresseball zu feiern. Die Veranstaltung gilt als größtes gesellschaftliches Event in Mecklenburg-Vorpommern.

Durch den Abend führt Moderatorin Victoria Hermann. Stargast des Abends ist die schwedische Sängerin Emilia. Sie landete 1998 mit ihrem Titel „Big Big World“ einen Welterfolg. Wir berichten ab 18 Uhr in einem Liveblog mit vielen Bildern und Videos von der Veranstaltung.

Der Landespresseball ist übrigens das größte gesellschaftliche Event in Mecklenburg-Vorpommern.

Zur Einstimmung ein kleiner Rückblick: So lief der Landespresseball 2018, mit vielen Fotos und einem Video.

Bei uns können Sie live dabei sein. Wir berichten den ganzen Abend in Bild, Video und Text von der Veranstaltung.

In der Stadthalle werden am Abend rund 800 Gäste aus Politik, Wirtschaft, Kultur und Sport erwartet, um gemeinsam mit den Journalisten des Landes den Landespresseball zu feiern. Es ist bereits der 27.!

Willkommen im Liveblog zum Landespresseball. Es ist 18 Uhr: Die Türen der Rostocker Stadthalle öffnen sich.

Herzlich willkommen, liebe Leser. Heute wird es wieder glamourös in Rostock.

Mehr anzeigen Tickaroo Liveblog Software

Von OZ