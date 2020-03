Rostock

Veranstaltungen mit mehr als 1000 Leuten sollen nach dem Willen von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn ( CDU) wegen der Ausbreitung des neuartigen Coronavirus abgesagt werden. Die Entscheidung liegt aber bei den lokalen Behörden.

Der Landkreis Vorpommern-Greifswald will Veranstaltern eine Richtlinie zum Umgang mit dem neuartigen Coronavirus an die Hand geben. Gesundheits-, Rechts- und Ordnungsamt würden die Empfehlungen in den kommenden Tagen ausarbeiten, sagte Landrat Michael Sack ( CDU) am Montag in Greifswald. Veranstalter sollen Hinweise bekommen, wann sie ihre Vorbereitungen einstellen sollten, um nicht unnötig Geld auszugeben.

Baltic Lights auf Usedom kurz vor Start abgesagt

Am vergangenen Freitag war das Schlittenhunderennen Baltic Lights auf der Insel Usedom wenige Stunden vor der Eröffnung abgesagt worden. Sack sagte: „Ich bin der Meinung, dass die Gemeinde sehr verantwortungsbewusst gehandelt hat.“ Noch sei Mecklenburg-Vorpommern in der präventiven Phase. Für die Behörden sei es schwer, nicht kleinlich zu sein, aber die Sicherheit zu gewährleisten. Der Unterschied zu anderen Veranstaltungen mit vielen Menschen wie Theatervorstellungen oder Konzerten sei, dass diese nicht einzeln genehmigt werden müssten, Events dagegen schon.

Die Industrie- und Handelskammer in Rostock hat ihren für Dienstag in der Stadthalle der Hansestadt geplanten Jahresempfang abgesagt. Grund dafür sei ein Verdachtsfall auf eine Coronavirus-Infektion im Umfeld von Alt-Bundespräsident Joachim Gauck, teilte die IHK am Montag mit. Daraufhin sei dieser von seiner Zusage zurückgetreten.



Gauck war neben Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) und Aida-Chef Felix Eichhorn als Redner eingeladen. Auch angesichts der Unsicherheit in der Bevölkerung wegen des Coronavirus sei es geboten, nunmehr einen alternativen Termin zu finden, sagte IHK-Präsident Klaus-Jürgen Strupp.

Das Heimspiel von Hansa Rostock gegen Eintracht Braunschweig soll wie geplant mit Publikum auf den Rängen am Montagabend um 19 Uhr angepfiffen werden. Wie eine Hansa-Sprecherin am Montag sagte, steht der Verein im Kontakt mit dem Gesundheitsamt. Solange es keine andere Anweisungen gebe, bleibe es bei der Ansetzung. Im Unterschied zu anderen Heimspielen stünden jedoch an mehreren Stellen Desinfektionsspender, zudem trage das Sicherheitspersonal Einmal-Handschuhe.





Die Aussage von Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU), Veranstaltungen mit mehr als 1000 Menschen wegen des Coronavirus abzusagen, hat bundesweit für viel Verunsicherung gesorgt. Wir halten Sie hier auf dem Laufenden, wie der Stand bei den geplanten Veranstaltungen in MV ist.

Von OZ