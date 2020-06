Rostock

Die Reihe „Klassik für Helden“ wird fortgesetzt. Am Montag spielen Musiker der Norddeutschen Philharmonie Rostock wieder ein Minikonzert von etwa 15 Minuten. Diesmal sind es Christian Packmohr (Trompete), Arsen Khizriiev (Trompete), José António de Abreu ( Horn), Marick Vivion (Posaune) und Andreas Luhn (Tuba), die für diesen Auftritt ein kleines Programm vorbereitet haben.

Live vom Hof der Rostocker Stadtentsorgung: Klassik für Helden Gepostet von Ostsee-Zeitung am Montag, 8. Juni 2020

Der Livestream startet hier am Montag (8. Juni) um 13.45 Uhr. Sollte der Stream nicht automatisch starten, bitte einmal die Seite aktualisieren.

Kooperation mit dem Volkstheater Rostock

Im Rahmen der Initiative #ozhilft ist „Klassik für Helden“ ein Format, das von der OZ in Kooperation mit dem Volkstheater Rostock gestartet wurde. Mit dieser musikalischen Darbietung werden Helden des Alltags gewürdigt, die in der Corona-Krise besonders wichtige Arbeit leisten, an ganz unterschiedlichen Stellen in der Gesellschaft. Diese Auftritte sind ein kleines Dankeschön, aber sie sind auch für die beteiligten Künstler wichtig, die derzeit wenig oder keine Möglichkeiten haben, öffentlich aufzutreten. Dieses kleine Konzert ist eine Gelegenheit dazu.

Schon seit einigen Wochen bietet die OSTSEE-ZEITUNG deshalb Musikern mit den wöchentlichen Newsroom-Konzerten eine ­Bühne. Die OZ überträgt das „Klassik für Helden“-Konzert am Montag per Livestream ab 13.45 Uhr.

Von Thorsten Czarkowski