Livestream aus dem OZ-Newsroom: Konzert mit dem Rostocker Duo „J-pag“

Julien Pockrandt und Alexander Gehrke wollen mit ihrer Musik ein „Ruhepol in der zeitorientierten Gesellschaft“ sein, so der Pianist. Als J-pag spielen sie erst ein Jahr zusammen, doch schon vorher haben sich ihre musikalischen Wege gekreuzt. Die 21-Jährigen schreiben ihre Songs gemeinsam und haben damit bereits Erfolg. Ihr erstes Album „Timeless Moments“ kam im September 2019 raus. Der Name J-pag bildet sich aus den Initialien der Künstler. Passend, denn mit ihrer Musik wollen sie Emotionen transportieren: „Das, was wir in den Momenten gedacht und gefühlt haben, wollen wir mit den Menschen teilen“, erzählt der Pianist Alexander Gehrke im OZ-Interview.

Hier wird am Mittwoch um 18 Uhr der Livestream automatisch starten. Wenn der Livestream nicht automatisch startet, aktualisieren sie die Seite

Von OZ