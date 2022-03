Er mag den Abstand. Zuletzt die Hand geschüttelt hat Anno August Jagdfeld vor zehn Jahren. „Ich gebe nicht mehr die Hand“, sagt er und lächelt sein scheues Lächeln – eine Mischung aus Noblesse und Distanz. Anno August Jagdfeld empfängt Besuch in seiner Bibliothek im Marien-Cottage, wo er mit seiner Frau Anne Marie zum Teil auch lebt. Das Paar hat fünf erwachsene Söhne und acht Enkel. Die Wände aus dunklen Holz, Sofas und Sessel tief. Tee oder Kaffee wird in asiatischem Porzellan oder silbernen Kännchen gereicht. Die Wandregale bis zur Decke mit Literatur bepackt. Goethe – gesammelte Werke natürlich. Weltliteratur – erlesen natürlich. Philosophen, Bildbände, lateinische Schriften, edle Teetischbände, Bücher über die Religionen. Jagdfeld interessiert sich für das Hebräische.

Der Mann weiß, sich zu inszenieren und tut das von der Krawattennadel bis zur 20-minütigen Wartezeit, die Macht- und Geldadel Gästen ja traditionell gern gönnen in den eigenen 24 Wänden. Anno August Jagdfeld ist ein Gesamtkunstwerk. Über sich sagt er: „Jeder Mensch hat seine eigene Geschichte, die in der Kindheit verortet ist. Ich bin in einer katholischen Klosterschule groß geworden. Aus der Nummer komm’ ich nicht mehr raus.“ Geboren wurde Jagdfeld in Jülich. Interessiert sei er an allem außer Sport und Naturwissenschaften. Humanistischer Gestus, Klosterschule halt. Wäre er nicht Unternehmer geworden – tja, was dann? „Mein Traum war Lehrer für Latein, Altgriechisch und Philosophie.“ Ein Mix mit dem man sich auch nicht gerade beliebt gemacht hätte – zumindest auf Schulhöfen.

So aber Immobilien. Seine bekanntesten Projekte sind das Adlon in Berlin und das Grand Hotel in Heiligendamm. Jagdfeld entwickelte in Berlin das Quartier 26 oder das Quartier am Johannishof. Das Kunsthaus Tacheles verkaufte er nach New York, das Grand Hotel in Heiligendamm gehört seit 2013 der Grand Resort Heiligendamm GmbH & Co. KG in Hannover. Insgesamt soll er um die 800 Projekte umgesetzt haben. Bei Wikipedia steht über ihn zu lesen, er sei Milliardär. Fragen in diese Richtung, beantwortet er schweigend, lächelnd. Verfahren gegen ihn wegen Untreue wurden sämtlich eingestellt. Im Jahr 1999 erhielt er das Bundesverdienstkreuz Erster Klasse.