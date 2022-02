Grabow

Rotes Halstuch, Cowboyhut tief in die Stirn gezogen, Blümchen im Mundwinkel. Der Mann zieht bekanntlich schneller als sein Schatten. Hier auf Rügen auf der verschlafenen Halbinsel Zudar ist Lucky Luke ein knallig bunter Lichtblick in der Tristesse auf der Wand eines verfallenen Häuschens. Und schnell? Schnell geht hier sowieso nüscht in Grabow, abgelegen zwischen Palmer Ort, Glewitzer Fähre und Landschaftsschutzgebiet Schoritzer Wiek bei Zicker.

Bodo (67) Stein lebt hier mit seiner Frau Dagmar (63) in dem Dörfchen der Gemeinde Poseritz, die zu Garz gehört. Wie viele Einwohner? Stein muss lachen: „Grabow? Wir sind hier die einzigen, meine Frau und ich.“

Bodo Stein ist Rentner. Früher war er Handwerker. Von 1984 bis 1990 Hausmeister im Ferienobjekt des VEB Möbelkombinat Hellerau Dresden in Grabow. Dagmar Stein hat die Urlauber bekocht. Eine beschauliche Zeit. Eine Idylle mit Ausblick auf den Greifswalder Bodden.

Stein, der in Sassnitz mal Hochseefischer gelernt hat, erinnert sich: „Von Mai bis Oktober waren immer Familien da, die über den FDGB kostengünstig Urlaub gemacht haben.“ Von 1976 bis 1990 sommerlang Familienidylle, Kinderlachen, der Geruch von Bratwurst, Sonnenmilch, guter Laune. Stein sagt: „Noch heute kommen immer mal welche zu Besuch von früher. Die sind erstaunt, wie das alles so hat verkommen können.“

Bini & Heins waren hier, Lucky Luke ist da

Die Ferienanlage ist wie aus der Zeit gefallen. Kleine reetgedeckte Häuser. Sitzecken, steinerne Esstische, Plätze für Grill und Lagerfeuer. In einigen Häusern sind die Fenster ganz, in anderen die Scheiben eingeworfen. In einigen sieht es so aus, als wären die Jungen und Mädchen nur kurz zum Strand runter. In anderen, als wäre hier seit Jahren kein Mensch mehr drin gewesen.

Die Wände der reetgedeckten Hütten, die bemoost sind, zieren Sprüche, bunte Kunstwerke, politische Statements, Sprayer-Tags: „Bini & Heins“ waren dort. TIN und ATM oder „KUH ’19“ – könnte aber auch was anderes heißen. „Biene tot, Boden tot, Bauer pleite“ – könnte nichts anderes heißen. Und eben Lucky Luke, zeitlos, steht für alles, richtig gut getroffen.

Graffiti an einem der alten Ferienhäuschen des VEB Deutsche Werkstätten Hellerau Dresden in Grabow auf der Halbinsel Zudar auf Rügen. Quelle: Stefan Sauer

Bodo Stein hat sich um alles gekümmert, repariert und in Schuss gehalten. Er kümmert sich noch heute. Mäht mit seinem Aufsitzmäher Rasen auf 17 000 Quadratmetern. Musste er auch zu DDR-Zeiten. Nur, dass es da noch keinen Aufsitzer gab. „Da musste man hinterherrennen“, sagt er. Auch 17000 Quadratmeter.

Bodo Stein (67) war früher Hausmeister im Ferienobjekt des VEB Deutsche Werkstätten Hellerau Dresden in Grabow auf Rügen. Jetzt mäht er mit dem Aufsitzmäher noch immer den Rasen auf den 17 000 Quadratmetern der Anlage. Quelle: Stefan Sauer

In ganz Deutschland müssen heute noch Erwachsene leben, die einen Sommer ihrer Kindheit in Grabow verbracht haben. Stein erinnert sich: „Wir hatten auch ’ne alte Feuerwehrspritze. Die hat uns ’85 mal das Leben gerettet. Da hat es Funkenflug auf die Reetdächer gegeben. Das habe ich mit der Spritze gelöscht.“ Sonst wäre das alles vor 36 Jahren schon abgebrannt.

Abgebrannt ist es nicht. Abgewirtschaftet schon. Der Treuhandklassiker. Verscherbeln, verfallen, nix. Seit der Wende steht das Ensemble leer. Stein sagt, als die Treuhand das nach der Wende übernommen habe, ging’s bergab. Interessenten mit bunten Konzepten gab es genug. Alles nix geworden.

2004 hat Peter Neugebauer aus Nürnberg die Immobilie von der Treuhand gekauft. Die Idee des Feriendorfs wollte der Unternehmer aus Franken mit den Mitteln des Kapitalismus fortsetzen. Passiert ist aber nichts. Auf Zudar sind sie nicht so gut zu sprechen auf ihn. Der habe alles zugemüllt und Sperrmüll abgeladen.

Der 67-Jährige sieht das etwas anders. Er sagt, wenn man ihn hätte machen lassen, würden dort längst wieder Urlauber ein und aus gehen. „Wir hatten da schon Ferien-Wohnungsnutzung vor in Grabow.“ Aber es habe immer wieder Erschließungsprobleme gegeben. Mal sei es um Zuwasser gegangen, mal um Abwasser. Seine Pläne sahen 80 Ferienwohnungen mit je 30 bis 70 Quadratmetern vor. Das hat die Gemeinde abgelehnt. Dann hat er 2018 umgeplant auf 18 Doppelhäuser. Erneut abgelehnt.

Feriendorf Grabow 1976 eröffnet Das Ferienobjekt des 1970 gegründeten VEB Möbelkombinats Hellerau wurde 1976 in Grabow bei Garz auf der Halbinsel Zudar auf Rügen eröffnet. Das Unternehmen gab es schon weit vor der Gründung der DDR. Es geht auf das Jahr 1898 zurück und firmierte unter dem Namen „Dresdner Werkstätten für Handwerkkunst Schmidt & Engelbrecht“. Gebäude ähnlicher Bauart standen seit Beginn der 50er-Jahre in Grabow. Sie wurden wohl von Saison- und Wanderarbeitern genutzt. In den 50er-Jahren wurden dort Schafe geschoren. Die Pläne für ein Feriendorf gab es seit den 60er-Jahren. 1971 wurde der erste Bauantrag für den Umbau des Feriendorfes gestellt. Die Dächer der Häuser wurden bis 1974 mit Reet (Schilf, Rohr) gedeckt. Der Umbau war 1976 abgeschlossen. Das Feriendorf wurde mit mehreren Bungalows, einem Bettenhaus, einem Speisesaal und Außenanlagen bis zur Wende betrieben. Am 13. Februar 1992 wurde ein Pachtvertrag mit einer Remscheider Firma abgeschlossen. Doch die Umsetzung des Konzepts scheiterte. 2003 wurde das gesamte Objekt von der Treuhand an den Nürnberger Unternehmer Peter Neugebauer verkauft. Seitdem ist ebenfalls so gut wie nichts mehr passiert in Grabow auf Rügen. Die Anlage ist zunehmend verfallen, die Dächer sind zum Teil eingestürzt.

Der Bürgermeister von Garz, Sebastian Koesling (CDU), sagt: „Wir haben die Pläne 2020 abgelehnt, weil das so nicht ging. Das wäre sowieso alles vom Landkreis kassiert worden. Herr Neugebauer muss erst mal seine Hausaufgaben machen. Ein bisschen kleiner, vernünftiger, sinniger. Das muss auch in die Landschaft mit Naturschutzgebiet und Succow-Gebiet Palmer Ort passen.“ Begeisterung sieht anders aus. Koesling schiebt nach, dass die Idee 20 Jahre zu spät komme. Mindestens. Er sagt: „Heute schreit auf Rügen keiner mehr Hurra, wenn einer mit ’ner Ferien-Siedlung um die Ecke kommt.“

Neugebauer will seine Baupläne überarbeiten und der Gemeinde ein abgespecktes Konzept mit zwölf verklinkerten Reetdachhäusern anbieten, die sich architektonisch in die Landschaft eingliedern und als Ferienwohnungen vermietet werden sollen. Unter vier Millionen Euro an Investitionen sei da nichts zu machen.

Graffiti an den Wänden des ehemaligen Ferienobjekts des VEB Deutsche Werkstätten Hellerau Dresden in Grabow auf der Halbinsel Zudar auf Rügen. Quelle: Stefan Sauer

Bodo Stein würde sich freuen, wenn etwas geschehen würde in seiner Heimat. Er sagt: „Es ist schlimm und schade. Hier in Grabow passiert nichts mehr. Ich komme aus Grabow, bin hier geboren.“ Seine Dagmar hat er 1977 in Zicker kennengelernt. Die drei Söhne sind aus dem Haus. Er geht immer mal fischen – Plötze, Barsche, Hechte, Aale – was der Bodden so hergibt.

Und sonst? „Wo soll ich denn noch groß hin? Im Winter ist das hier schon ein bisschen einsam. Aber ich mag das ja.“ Wobei – etwas Abwechselung wär’ auch nicht so schlecht.

