Dieser Tisch hat einige Anekdoten erlebt. An diesem Tisch wird gern erzählt – aus dem Leben. Vor allem, wenn der Lutz ins Plaudern gerät. Lutz Riemann (81) und seine Frau Sibylle (78) haben viel zu erzählen. Eine Geschichte jedoch wussten bisher nur engste Freunde des Schauspielers, der seit 1998 in Stralsund in einem Reihenhäuschen lebt. Die Geschichte einer späten Männerfreundschaft. Wenn Lutz Riemann erzählt ist man geneigt, die Augen zu schließen und der sonoren Stimme zu lauschen, die seit einer OP 2014 eine Note rauer schnurrt. Wären da nicht diese stahlblauen schlauen Augen, die an Paul Newman erinnern.

43 Synchronisationen von Schauspielern aus der ganzen Welt

Den hat er nicht synchronisiert. Aber TV-Stars wie Jean Gabin oder Peter Jeffrey lieh Riemann seinen Bassbariton für die deutsche Version ihrer Filme. Er selbst war 51 Mal auf dem Bildschirm zu sehen – von 1963 bis 1991. Davon 29 Mal im „Polizeiruf 110“, in dem er von 1983 bis 1991 den Oberleutnant Zimmermann gab. Dazu gibt es 43 Synchronisationen von Schauspielern aus der ganzen Welt.

Sibylle und Lutz Riemann in ihrem Reihenhäuschen am Rande von Stralsund. Quelle: Christian Rödel

Ein weniger schönes Kapitel sind die Vorwürfe, Riemann hätte als IM „Richard König“ für die Stasi Peer Steinbrück, den Cousin seiner Frau, bespitzelt. Riemann hat das stets bestritten. Im Wahlkampf mit SPD-Kanzlerkandidat Peer Steinbrück 2013 erschien dazu ein umstrittener Artikel in „Die Welt“. 2019 verarbeitete Riemanns Tochter Petra in „Die Stasi, der König und der Zimmermann. Eine Geschichte von Verrat“ dieses Kapitel Familiengeschichte literarisch. Riemann sagt bis heute, es hätte eine Anfrage der Stasi gegeben, die er abgelehnt hätte. Mehr nicht! Egon Bahr schreibt zu den Vorwürfen aus der „Welt“ – im Buch Seite 84 – in einer Kurzdepesche am 20. August 2013 um 9.58 Uhr: „Lieber Lutz, in Eile vor dem Aufbruch in den Wahlkampf: Wir beurteilen dich entsprechend dem, wie wir dich kennengelernt haben. Daran können Pamphlete nichts ändern. Wenn du magst, kannst du uns davon erzählen.“

Über Egon Bahr (.) sagt Lutz Riemann: „Mit Egon Bahr konnte man über alles reden. Der war schon sehr beliebt, die Stimme der Vernunft in der SPD. Der hat die Kunst des Redens und Streitens noch richtig gelernt.“ Quelle: Eulenspiegelverlag

Geschichte und Geschichten. Heute erzählt Lutz Riemann lieber die von seiner Freundschaft mit Egon Bahr. Den SPD-Vordenker der Brandt-Regierung und der neuen deutsche Ostpolitik („Wandel durch Annäherung“) lernt Riemann im Jahr 2000 auf einer Party in Zislow an der Mecklenburgischen Seenplatte kennen. Gastgeber war Peter-Michael Diestel. Den hatte Riemann im Zuge seiner Recherchen zu dem Buch „Der Untergang der Beluga“ kennengelernt, das er mit Michael Schmitt (NDR) veröffentlicht hatte. Denn nach der Wende arbeitete Riemann für den NDR.

Auf einem Sofa in Zislow saßen damals Egon Bahr und Lebensgefährtin Christiane Leonhardt. Direkt neben dem Schriftsteller Stefan Heym und dessen Frau – einer Kommilitonin aus Studienzeiten von Sibylle Riemann, die nach dem Studium in Suhl als Technische Zeichnerin arbeitete. Zufälle gibt’s. Zwischen Bahr und Riemann gab es Freundschaft auf den ersten Blick. Diestel habe darauf gedrängt, dass Riemann den SPD-Politiker und den Schriftsteller auf sein Zeesboot „Sibylle“ einlade. Heym habe wegen seines Alters nicht gewollt. Bahr sei begeistert gewesen. Am 15. September 2000 sind sie von Stralsund aus zu acht nach Hiddensee gesegelt. Der Beginn einer 15-jährigen Freundschaft.

Fußball-WM, Minifernseher und Erdbeeren

In Kloster sollte Bahr damals aus seinem Buch „Zu meiner Zeit“ lesen. Riemann erinnert sich: „Das Buch hatte der aber vergessen. Also hat er erzählt. Ein herrlicher Abend. Später bot Egon uns das Du an. Wir haben bis zu seinem Tod einen sehr engen Kontakt gepflegt.“ Egon Bahr sei jedes Jahr, erst mit Christiane Leonhardt, später mit seiner zweiten Ehefrau Adelheid Bahr zu Besuch gekommen. Fotos von Ausflügen nach Greifswald, Ralswiek, Hiddensee zeugen davon.

Riemann sagt: „Die Fußball-WM 2006 haben wir bei uns auf einem Minifernseher geguckt und dazu Erdbeeren gefuttert.“ Besonders gern erinnert sich Riemann an eine Lesung von Bahr zu „20 Jahre Mauerfall“. Die musste von Stralsund nach Greifswald in die Uni verlegt werden, weil der damalige CDU-Oberbürgermeister Lastovka den SPD-Mann nicht haben wollte, sagt Riemann: „War auch besser so!“

Lutz Riemann mit der Sängerin Katja Ebstein. Quelle: OZ-Archiv

In Moritzdorf auf Rügen habe mal ein Tourist gefragt, ob das der berühmte Politiker Egon Bahr und ob der große Typ daneben sein Bodyguard sei. Bahr hätte trocken geantwortet: „In gewisser Weise schon.“ Das erste Mal von Egon Bahr gehört hatte Riemann 1957. Geboren wurde der Schauspieler 1940 in Stettin. Mit seiner Mutter musste er Ende des Zweiten Weltkriegs nach Greifswald fliehen.

1955 begann Riemann in Stralsund eine Bootsmannslehre, wechselte wegen einer TBC-Erkrankung der Mutter aber nach Wolgast und lernte Schiffsbauhelfer. Während einer Nachtschicht hörte er im Kofferradio RIAS Berlin Egon Bahr als Chefredakteur, der das politische Geschehen des Tages kommentierte. „Ich war sauer auf den, weil er mir in die Musik von Elvis Presley reinquatschte.“

1963 kam Riemann in Meiningen ans Theater. Dort lernte er 1964 seine Frau Sibylle kennen. Die beiden kannten sich seit der Kindheit – ohne es zu wissen. Ihre Mutter hatte ein Foto, als die Tochter ein halbes Jahr war. Er steht an ihrem Kinderwagen und auf der Rückseite steht: „Billa mit ihrem Freund Lutz!“ Ob er damals schon verliebt geguckt hat, ist nicht überliefert. Später fanden die Mütter heraus, dass Lutz und Sibylle von derselben Hebamme zur Welt gebracht wurden.

Riemann spielte an Theatern in Meiningen, Weimar, Berlin, Neustrelitz, Leipzig. Er sagt: „Meine liebste Rolle war der Matti aus Brechts Puntila.“ Den Menschen in Erinnerung bleibt er als Polizeiruf-Kommissar. In Meiningen habe er das erste Mal wieder von Egon Bahr gehört. Da kam ein Gesicht zu der Rias-Stimme – schwarz-weiß im Fernsehen. Und plädierte für die neue Ostpolitik.

30 Jahre später der Beginn einer Männerfreundschaft, zwischen dem westdeutschen SPD-Politiker und dem ostdeutschen Schauspieler und Kommunisten, die nun in dem Buch „Annäherung durch Wandel. Kalter Krieg und späte Freundschaft“ gespiegelt wird. Lutz Riemann sagt: „Mit Egon konnte man über alles reden. Der hat die Kunst des Redens und Streitens noch richtig beherrscht.“

