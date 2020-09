Rostock

Die Ostsee birgt viele Geheimnisse: In kaum einem anderen Gewässer auf der Welt liegen mehr Wracks auf dem Meeresboden. Ob Einbäume aus der Steinzeit, Koggen aus dem Mittelalter oder U-Boote aus dem Zweiten Weltkrieg: die Überbleibsel aus vielen Jahrhunderten zeugen von Unglücken und menschlichen Tragödien. In MV befassen sich damit vor allem zwei Gruppen: Taucher und Archäologen. Die OZ hat einige von ihnen nach den faszinierendsten Wracks vor unseren Küsten befragt.

Allein vor Rügen liegen mehrere Hundert Wracks. Die größte Insel Deutschlands ist damit einer der „Hotspots“, wenn es um Unterwasserdenkmäler geht. Das dortige archäologische Freiwassermuseum umfasst um die 40 Fundstellen zwischen der Nachbarinsel Hiddensee und Stubbenkammer.

Sturm vor Rügen – der Untergang der „Amazone“

„Jedes Wrack hat seine eigene Geschichte und jeder Tauchgang seine eigene Faszination”, sagt Robert Röske, Inhaber der Tauchschule Baltic Sea Diving in Ralswiek. Gut erhalten sei die „Amazone”, ein 30 Meter langer Stahlfrachter, der 1939 nach einer stürmischen Nacht vor Stubbenkammer gesunken ist.

„Es stampfte in der See und schlug dabei oft sehr hart mit dem Unterboden auf die Wasseroberfläche auf“, berichtet ein Überlebender in seinen Aufzeichnungen. Die fünfköpfige Besatzung überlebte das Unglück und wurde von einem Torpedoboot aufgenommen.

Besonders sehenswert seien der Propeller sowie die Toilette, die das Unglück unbeschadet überstanden. Auch ein Anker ist zu entdecken: „Er erinnert mich an die ,Fluch der Karibik’- Filme“, sagt Röske. Sichtweiten bis zu 20 Meter und die Lage direkt vor dem Königsstuhl machten die „Amazone“ zu einem der schönsten Wracks der Ostsee.

So sieht das Wrack der "Amazone" am Meeresgrund aus. Quelle: Robert Röske

Vom Leben an Bord – Die „Auguste“

Wer auch noch etwas vom Leben unter Wasser mitbekommen möchte, der sei beim Wrack der „Auguste” gut aufgehoben. „Dort gibt es viele Dorsche, Feuerquallen und Skorpionfische”, erklärt der Taucher. Der Schoner „Auguste”, der mit einer Ladung Feldspat von Stockholm nach Stettin unterwegs war, ist 1894 vor Glowe gestrandet und gesunken. Die Besatzung überlebte, verließ das Schiff aber nur mit dem Nötigsten.

Die Entdeckung war für die Archäologen des Landesdenkmalamtes daher besonders spannend, denn sie fanden dort Schiffsausrüstungen, die einiges über die Lebensumstände an Bord im 19. Jahrhundert vermitteln. Dazu zählen Navigationsgeräte, wie ein Oktant und ein Fernrohr, oder ganz profan: Filzpantoffeln in Größe 46.

Wie der Schoner (vorne) aus Sassnitz/Rügen sah die „Auguste“ auch aus. Historische Postkarte um 1900. Quelle: Thomas Förster

Spannende Details über versunkene Schiffe vor Rügen und Hiddensee bietet das Buch „ Schiffswracks: Auf Spurensuche vor Rügen und Hiddensee“. Der Unterwasserarchäologe Thomas Förster hat dafür intensiv recherchiert und berichtet spannend über die Denkmäler, die in den Tiefen der Ostsee liegen.

Ein Segelschiff der 1920er Jahre

Zahlreiche Wracks liegen auch in der viel befahrenen Kadetrinne zwischen MV und Dänemark. Martin Flietel, Geschäftsführer der Tauchschule Blue Life Center in Rostock, ist persönlich gern an der „Gaarden“ getaucht, einem Dreimast-Schoner, der 1920 in Kiel gebaut wurde.

Das 57 Meter lange Segelschiff war 1922 mit einer Ladung Steinkohle auf dem Weg von England nach Schweden gesunken. Während eines Sturms war der Dreimaster auf das Gedser-Riff gelaufen, leck geschlagen und gekentert. Nur fünf Mitglieder der 14 Mann starken Besatzung überlebten.

„Gerade, dass es ein großes Wrack ist, macht das Tauchen dort interessant”, bemerkt Flietel. Auch wenn es weiter draußen liegt, lohne sich ein Tauchgang, denn das Segelschiff sei besonders schön und vor allem gut erhalten: Sogar Reste des hölzernen Steuerrades sind noch zu sehen.

Spuk und Grusel in der Ostsee – Das „Geisterschiff“

Für Abenteurer ist das „Geisterschiff” bei Kühlungsborn ein echter Hingucker. Über den Lastensegler ist bisher nicht viel bekannt. Seinen Spitznamen verdankt das in knapp 25 Meter Tiefe liegende Schiff den Geisternetzen, die sich immer wieder auf dem Deck verfangen und durch die Strömung hin- und her bewegt werden. Das verleiht dem Wrack eine unheimliche Atmosphäre.

Gespenstisch wirkt das "Geisterschiff" bei Kühlungsborn. Quelle: Marco von der Schulenburg

Das Wrack vor Warnemünde

Christian Harfmann, Inhaber der Tauchschule „Baltic-Diver-Circle” in Warnemünde, kritisiert das respektlose Verhalten mancher Wracktaucher. „Einige Taucher verhalten sich nicht richtig. Sie werfen von ihren Booten ihren Anker auf das Wrack. Dadurch geht es kaputt”, so Harfmann.

Als Beispiel nennt er das Wrack eines holländischen Schleppers, der im Zweiten Weltkrieg von der Deutschen Kriegsmarine genutzt wurde und wohl bei einem Luftangriff versenkt wurde. Das Schiff sei leicht zu betauchen, spannend und liege nicht weit draußen, sagt der Tauchschulenchef.

Die lohnendsten Ziele in der Ostsee samt ihrer Koordinaten hat Ingo Oppelt in seinem Buch „Wracktauchen: Die schönsten Tauchplätze der Ostsee” festgehalten und Bilder, Geschichten und Geheimnisse der Wracks zusammengetragen. So werden auch die interessanten Wracks der „ Jesper Hansen“, „Sandtrans“ und „Zeearend“ in dem Buch behandelt.

Souvenir-Jäger: Es drohen harte Strafen

Sowohl zur eigenen Sicherheit als auch zum Schutz des Denkmals kann man vorher einen speziellen Tauchkurs absolvieren, den etwa die Gesellschaft für Schiffsarchäologie anbietet. Geht man unter Wasser auf Souvenir-Tour, drohen Strafen bis zu 150 000 Euro.

Von Felicitas Ehmig