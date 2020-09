MV Filmförderung ohne Rostock: Politik und Branche wehren sich

Rostock

Die Landesregierung stärkt das Filmland MV – und die Filmstadt Rostock soll außen vor bleiben. Das wollen die Verantwortlichen in der Hansestadt nicht klaglos hinnehmen: In einem freundlichen Brief wendet sich der stellvertretende Oberbürgermeister Chris Müller-von Wrycz Rekowski an Ministerpräsidentin Manuela Schwesig ( SPD) und bietet Unterstützung bei der neu gegründeten MV Filmförderung GmbH an.

Daran angehängt ist die nicht ganz so freundliche Stellungnahme der Landesarbeitsgemeinschaft (LAG) Medien MV, die heftige Kritik am Konzept äußert, indem Rostock als Filmstadt Nummer eins in MV übergangen werde.

Kritikpunkt 1: Unterschiedliche Bereiche

Die MV Filmförderung soll bereits am 1. Oktober ihre Arbeit an den Standorten Schwerin und Wismar aufnehmen. Ziel ist es laut Schweriner Staatskanzlei, MV als Filmstandort stärker zu profilieren. Die neue Gesellschaft soll auch für den Bereich Medienkompetenzförderung zuständig sein. Das entsprechende Zentrum soll in Wismar sitzen.

Hier setzt ein Kritikpunkt der LAG Medien an. Sie ist der Meinung, dass dieser Bereich abgetrennt werden müsse. Filmförderung und Medienkompetenz seien unterschiedliche Bereiche, heißt es. „In eine Filmfördergesellschaft gehören solche Fragen nicht.“

Kritikpunkt 2: Wismar ungeeignet

Zudem sei Wismar als Standort nicht geeignet, kritisiert Klaus Blaudzun, Vorstand bei der LAG Medien und Leiter des Instituts für neue Medien, weiter. „Es gibt zwei Cluster für Medienkompetenz in MV: Greifswald und Rostock. In das Filmbüro Wismar sind in den letzten 20 Jahren Hunderttausende Euro geflossen, aber damit wurde nicht erreicht, ihm eine landesweite Bedeutung zu verleihen.“

Es gehe ihm aber gar nicht um ein Konkurrenzrennen der möglichen Standorte. Zuerst müssten Inhalte und Funktion eines Landesmedienkompetenzzentrums geklärt werden. „Es stellt sich die Frage, ob der Bereich überhaupt zentralisiert werden sollte. Wir haben nicht umsonst eine ausdifferenzierte Medienbildungslandschaft in MV“, so Blaudzun. „Und die eigentliche Medienarbeit selbst muss ohnehin vor Ort stattfinden.“

Kompetenz in Rostock

Blaudzun stellt klar: „ Rostock ist die Filmstadt in MV. Hier sind alle Dinge vereint, die ein Filmemacher für eine Produktion braucht. Und hier sitzt der Filmnachwuchs.“ Blaudzun erinnert an den Film „Kahlschlag“, den der Rostocker Regisseur Max Gleschinski mit Kameramann Jean-Pierre Meyer-Gehrke komplett in MV gedreht hat und der bei einem Budget von nur 30 000 Euro auf Festivals ausgezeichnet wurde.

Auf Rostocks Expertise weist auch der Vize-OB in seinem Brief an die Ministerpräsidentin hin: In der Hansestadt gebe es das Nachwuchsfilmfestival „FiSH“, die Uni und die Hochschule für Musik und Theater mit ihren Filmsparten und sogar einer Professur für Film, das Medienzentrum des Instituts für Qualitätsentwicklung MV, den Offenen Kanal rok-tv und das Kunst- und Medienhaus Frieda 23.

Frieda 23 als Sitz?

Müller-von Wrycz Rekowski bietet höflich an: „Mit diesen guten Rahmenbedingungen möchten wir uns aktiv in die landesweite außerschulische Förderung der Medienkompetenz einbringen.“

Thomas Werner, Leiter des Bereichs Kulturförderung im Kulturamt der Hansestadt, wird deutlicher: „ Rostock sollte zumindest eine zentrale Rolle zukommen.“ Es könne durchaus einen Hauptsitz des Zentrums mit mehreren Außenstellen geben. Und er wird noch konkreter: „Die Frieda 23 wäre ein geeigneter Ort dafür. Und dort besteht auch großes Interesse.“

Befremden über Beirats-Besetzung

Der Vize-OB bedauert in seinem Brief auch, dass niemand aus Rostock in den siebenköpfigen Beirat der MV Filmförderung GmbH berufen wurde. Die LAG Medien formuliert es schärfer: Dass laut Satzung vier der sieben Beiratsmitglieder aus Schwerin und Wismar kommen sollen, werde „keine Branchenakzeptanz finden, sondern Befremden, und sie ist geeignet, anhaltend Konflikte zu schaffen.“

