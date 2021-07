Mit zehn Jahren hatte Jennifer Heß alias „Nashi“ ihren ersten Manga in der Hand. Nun zeichnet sie ihre eigenen Hefte und verkauft diese sogar bis nach Japan. Im Mittelpunkt ihrer bunten Comic-Welt steht die blonde Protagonistin „Juni“, die 2031 in Schwerin lebt. Die Arbeiten von Heß sind aktuell in Brüel (Ludwigslust-Parchim) zu sehen.