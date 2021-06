An der Badestelle in Glöwitz bei Barth beginnt am Freitag die Konzertreihe „Naturklänge“ – mit dem Folk-Pop-Duo „Fjarill“. Bis zum September gibt es zehn Konzerte an besonderen Orten, etwa im Vogelpark Marlow oder auf der Steilküste. Wer die Künstler sind und wo gespielt wird.