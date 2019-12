MV feiert den 250. Geburtstag Beethovens

Rostock

Das Beethoven-Jahr schlägt auch bei uns im Land kulturelle Wellen: „ Ludwig van Beethoven hat musikalisch keinen Stein auf dem anderen gelassen. Daher ist es für uns unabdingbar ihn im kommenden Jahr in den Fokus zu rücken“, betont Isabell Schubert, Sprecherin der Festspiele MV. Eine ganze Beethoven-Woche haben die Organisatoren deshalb auf die Beine gestellt. Vom 16. bis 19. Juli können alle Interessierten zahlreiche Konzerte, aber auch Lesungen und Gespräche über Beethoven an mehreren Orten MVs besuchen. Gewinnen konnten die Festspiele MV dafür unter anderen den Pianisten Rudolf Buchbinder, der am 17. Juli in Neubrandenburg und am 18. Juli in Redefin Beethovens fünf Klavierkonzerte spielen wird.

Von Jugendkonzert bis Oper

Drei große Programmpunkte im ersten Halbjahr des Beethoven-Jahres hat auch das Mecklenburgische Staatstheater geplant: „Save the date“ heißt es für den 22. April, verrät Sprecher Johannes Lewenberg. Dann findet im Rahmen des „ Beethoven Pastoral Project“ ein Jugendkonzert in der Schweriner Innenstadt statt. „Gedacht ist es wie ein Stadtrundgang – eine musikalische Schatzsuche für Schulklassen“, erklärt Lewenberg.

Vom zweiten bis vierten März wird unter dem Namen „Im Bann von Ludwig van Beethoven“ das fünfte Sinfoniekonzert im Großen Haus in Schwerin gespielt. Im Fokus steht dabei nicht Beethoven selbst, sondern die Künstler, die ihn inspirierten und denen er wiederum ein Vorbild war: Händel, Brahms, Schostakowitsch und Schubert. „Das ist unsere erste große Hommage an Beethoven“, sagt Lewenberg. Der Höhepunkt ist dann aber Beethovens Oper ’Fidelio’. Im Rahmen der Schlossfestspiele können sich Besucher vom 12. Juni bis 11. Juli im Alten Garten von dem Werk verzaubern lassen.

Neue Interpretationen

Als „einen der größten deutschen Komponisten, der wesentlich auf die Musikentwicklung eingewirkt hat“ bezeichnet Corina Wenke Beethoven. Sie ist die Konzertdramaturgin der Norddeutschen Philharmonie des Rostocker Volkstheaters und verrät, was in den ersten Monaten des Jubiläumsjahres geplant ist: „Vom 12. bis 14. Januar spielen wir die Schauspielmusik zu Goethes Trauerspiel ’Egmont’. Das Besondere: Der musikalische Teil wird mit einem Sprechertext verbunden.“ Ebenfalls im Januar, vom 22. bis 24., finden die Konzerte für Teens „BTHVN 2020“ in der Ospa-Arena statt. Das Orchester ist hier gemeinsam mit der Tanzcompagnie und Tino Bartos, bekannt als Rapper Mauler, Beethovens Symphonik auf der Spur. Zwei weitere Höhepunkte des Beethoven-Jahres werden die sogenannte „Schlachtensymphonie“ im April und die Aufführung der siebten Symphonie Beethovens im Mai sein.

Auch die Hochschule für Musik und Theater Rostock hat sich etwas Besonderes einfallen lassen: Das alljährliche Kammermusikfestival wird dieses Mal Beethoven gewidmet. „Studierende und Lehrende der ganzen Hochschule werden sich an zahlreichen Konzerten beteiligen“, freut sich Sprecherin Angelika Thönes. Unter dem Motto „Happy Birthday Mr. Beethoven“ können alle Interessierten den Klängen des großen Komponisten lauschen.

Von Maria Baumgärtel