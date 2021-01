Schwerin

Die Landesregierung will freischaffende Künstler in MV im Lockdown weiter unterstützen. Dazu wird das sogenannte Überbrückungsstipendium für Solo-Selbstständige im Kulturbereich im neuen Jahr wieder aufgelegt. Künstler können so wieder eine Hilfe in Höhe von 2000 Euro beantragen. Finanziert wird das Stipendium aus dem MV-Schutzfonds Kultur, der im Jahr 2021 weitergeführt wird.

„Mit dem Überbrückungsstipendium wollen wir Soloselbstständige zusätzlich unterstützen“, betonte Kulturministerin Bettina Martin ( SPD). „Für Künstlerinnen, Künstler und Kulturschaffende ist es eine schwere Zeit, weil ihnen Räume und Gelegenheiten fehlen, um sich kreativ zu entfalten und sich zu präsentieren. Mit dem Stipendium ermöglichen wir, dass sie Ideen und Konzepte entwickeln, trainieren, proben und üben können, bis Engagements, Präsentationen vor Publikum und Veranstaltungen wieder möglich sind.“

Zusätzlichen Hilfen für Künstlerszene

Das Überbrückungsstipendium kann neben den November- und Dezember-Hilfen des Bundes oder „Neustart Kultur“ gezahlt werden und wird nicht auf diese Programme angerechnet. Das gilt, soweit es nicht denselben Zweck zum Gegenstand hat, also keine Doppelförderung gezahlt wird. Eine Förderung ist auch möglich, wenn Soloselbstständige bereits das Überbrückungsstipendium für das Jahr 2020 in Anspruch genommen haben.

„Das Stipendium ist eine wichtige zusätzliche Hilfe und dient dem Erhalt und der Pflege unserer Kulturszene und der künstlerischen Produktivität“, so Martin. Gerade freischaffende Künstlerinnen, Künstler und Kulturschaffende seien von den coronabedingten Einschränkungen besonders hart getroffen. „Seit vielen Monaten schon ist ein großer Teil von ihnen in der Ausübung ihrer Kunst erheblich eingeschränkt, was für sie eine existenzbedrohende Situation ist.“

Die Fördergrundsätze finden Künstler auf der Internetseite des Landesförderinstitutes (LFI MV). Dort stehen auch die Antragsformulare zum Download bereit. Ein Antrag für das neue Überbrückungsstipendium muss bis spätestens 31. März gestellt werden.

Von Axel Büssem