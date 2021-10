Barkow

„Schwungvoller, das muss mehr nach vorne gespielt werden“, ruft Martin Huss den vor ihm sitzenden Bläsern zu und gestikuliert mit den Händen. Dann gibt er den Einsatz und lässt die letzten Takte noch einmal spielen. „Viel besser“, lobt der Argentinier. Die Musiker, die schon etwas in die Jahre gekommen sind, nehmen’s ihm nicht krumm. Sie kennen das argentinische Temperament ihres „Chefs“.

Durchmogeln kann sich bei Huss niemand. „Er fordert immer etwas mehr als man geben kann und motiviert so viele zu Höchstleistungen“, verrät seine Frau Claudia und lacht. Seit 22 Jahren lebt die Organistin mit ihrem Mann, Gänsen, Enten, Hund, Katzen und drei Kindern, die mittlerweile aus dem Haus sind, im anheimelnden Pfarrhaus in Barkow (Landkreis Ludwigslust-Parchim).

Landesposaunenwart betreut rund 1500 Blechbläser im Land

Nebenan in der sanierten Pfarrscheune, die liebevoll „Blechscheune“ genannt wird und rund 50 Bläsern Platz bietet, treffen sich regelmäßig Posaunenensembles aus ganz Mecklenburg-Vorpommern, um gemeinsam mit Huss zu proben. Denn als hauptamtlicher Landesposaunenwart hat der 61-Jährige von Tuten und Blasen nicht nur eine Ahnung, sondern betreut diverse Bläserkreise verschiedener Altersstufen und organisiert die gesamte Posaunenarbeit von rund 1500 Bläsern in 120 Posaunenchören der Nordkirche in MV. Und das mit jeder Menge Herzblut. Das wissen auch seine „Schützlinge“ zu schätzen – Kinder bis hochbetagte Senioren, das Alter reicht aktuell von 8 bis 88 Jahren.

„Hier zu spielen, macht einfach Laune“, sagt Herbert Spee aus Broderstorf bei Rostock. Seit 2006 gehört der 88-Jährige zum Seniorenensemble „Uhus“ („unter Hundertjährige“), das Huss 2001 gründete. 80 rüstige Rentner frönen dabei ihrer Leidenschaft für schmissige Blechblasmusik. „Mit Gleichaltrigen in einer so großen Gruppe zu spielen, ist toll. Wir können Stücke spielen, die man in kleinerer Besetzung gar nicht umsetzen könnte“, schwärmt der Rentner.

Das Repertoire reicht dabei weit über Kirchenmusik hinaus und umfasst diverse Genres von Bachscher Klassik über Blues, Swing und Gospel bis hin zu lateinamerikanischer Musik und Filmmusik. Im Jahr 2017 spielte die muntere Truppe sogar vor Papst Franziskus und schmetterte bei einer Generalaudienz eine eigens für diesen Anlass von Claudia Huss komponierte Fanfare über den Petersplatz in Rom.

Rentnern geht die Luft an der Tuba nicht aus

„Dazu gehört natürlich ein gewisser Fleiß“, sagt Spee und lacht. Damit dem Rentner an seiner Tuba nicht die Luft ausgeht, übt er täglich. „Dazu gehören die richtige Atemtechnik und die Konzentration aufs Notenbild. Das hilft auch, um fit zu bleiben“, sagt er. Auch die beschwingte Art von Martin Huss kommt bei vielen gut an: „Er hat ein Talent, uns mitzunehmen und für die Musik zu begeistern. Das trägt dazu bei, dass wir hier immer so zahlreich vertreten sind“, sagt Spee und lacht.

Vor Ort im Posaunenwerk MV in der Heinrich-Zander Str. 4 in 19395 Barkow, wo Martin Huss als hauptamtlicher Mitarbeiter die Posaunenarbeit organisiert und leitet. Es finden Proben für anstehende Konzerte statt. Aufgenommen am 18.10.2021. Ein Gruppenfoto mit den Teilnehmern der Proben und Martin Huss, welche den Bläsergruß zeigen. Quelle: Martin Börner

Dabei hat es den Argentinier eher durch Zufall nach MV verschlagen. Geboren wurde der Sohn eines deutschen Künstlers und einer ungarischen Lehrerin 1960 in Buenos Aires, wo er mit sechs Geschwistern aufwächst. Mit 13 spielt er zum ersten Mal Flügelhorn. „Jeden Sonntag nach dem Gottesdienst wurde bei uns musiziert“, erinnert er sich. Damals hätte er lieber Fußball gespielt, sagt er. Heute sei er froh, dass ihm die Liebe zur Musik vermittelt wurde.

Mit 18 übernimmt er ehrenamtlich die Leitung eines Posaunenchors in seiner Kirchengemeinde und betreut während des Studiums zum Agraringenieur verschiedene Bläsergruppen. „1989 haben wir eine Konzertreise durch Deutschland gemacht. Da wurde mir ein Stipendium der Evangelischen Kirche von Westfalen angeboten, um in Herford Kirchenmusik zu studieren“, sagt er.

Weite in MV ähnlich wie in Argentinien

Während des Studiums lernt er „seine“ Claudia kennen, die er 1995 heiratet. Nach dem Studium kehrt er mit ihr zurück nach Argentinien. Doch eine geplante Anstellung scheitert. „1998 haben wir dann die Koffer gepackt und sind nach Deutschland zurückgekehrt“, sagt Huss. Von einem Freund habe er von der Stelle als Landesposaunenwart erfahren. „Er sagte, das wäre genau das Richtige für mich“, erinnert sich Huss. „Es gibt zwar keine Berge und die Menschen sind ein wenig komisch, aber die Weite ist ähnlich wie in Argentinien“, verrät Huss mit einem Augenzwinkern und lacht.

Ihr täglicher Newsletter aus der OZ-Chefredaktion Viele Hintergründe aus der OZ-Redaktion und die wichtigsten Nachrichten aus MV, Deutschland und der Welt täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Und es klappt: 1999 wird Huss tatsächlich zum Landesposaunenwart der Evangelischen Landeskirche Mecklenburgs berufen, die seit 2012 zur Nordkirche gehört. Mit seiner Frau und den drei Kindern zieht er ins beschauliche Barkow, einem Ortsteil der Gemeinde Barkhagen im Landkreis Ludwigslust-Parchim. Sein Aufgabenbereich ist äußerst vielseitig: Er bietet Lehrgänge und Seminare an, leitet Freizeiten, Konzertreisen und Proben, führt die Geschäftsstelle und organisiert Instrumente und Zubehör.

Für die Blechbläser sind Pfarrhaus und Scheune längst zu einem zweiten Zuhause geworden. „Da wird in der Pause auch gern mal zu Besen oder Harke gegriffen und es werden kleinere Arbeiten auf dem Hof verrichtet. Hier packt jeder wie selbstverständlich mit an“, freut sich Claudia Huss. Auch für die Sanierung der Scheune haben die Bläserensembles gemeinsam Geld gesammelt. Aus gemeinsamen Reisen und Auftritten seien inzwischen Freundschaften geworden. „Wenn jemand Geburtstag hat, ist es egal, ob er einlädt oder nicht“, sagt die 55-Jährige und lacht. „Es kommen sowieso alle.“

Von Stefanie Büssing