Konzert-Marathon im Rostocker Iga-Park: Vor rund 1300 Fans zelebrierten die Mitglieder der Indie-Rock-Band Madsen Sonntag den Abschluss ihrer „Lichtjahre“-Tour 2019 in der Hansestadt. „Für uns ist es ein besonderer Abend. Es ist das letzte Konzert unter freiem Himmel, deshalb wollen wir es mit euch noch mal richtig krachen lassen“, heizte Sänger Sebastian Madsen den Fans zu Beginn ein. Vorausgegangen waren zwei weitere Open-Air Konzerte am selben Ort: Den Auftakt machte am Freitag die aus Kassel stammende Songwriterin Lea, zur der rund 3600 –überwiegend junge – Fans gekommen waren. Sonnabend folgte die Rostocker Punkband Dritte Wahl mit ihrem musikalischen Gast Extrabreit.

Den musikalischen Abschluss bildete das Konzert der Band um die drei Madsen-Brüder. Obwohl die Veranstaltung zahlenmäßig die kleinste war und eher einer intime Runde unterm Zeltdach glich, tat das der Stimmung keinen Abbruch. Zu Hits wie „Nachtbaden“, „Du schreibst Geschichte“ und ihrer Hymne „Die Perfektion“ wurden die Wendländer mehr als 90 Minuten frenetisch gefeiert.

Von Stefanie Büssing