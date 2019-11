Schwerin

Zu Märchenklassikern und Kinderbuchadaptionen erwarten die Theater in Mecklenburg-Vorpommern in den nächsten Wochen wieder besonders viel junges Publikum. Mehr als zehntausend Zuschauer kommen regelmäßig in die Weihnachtsinszenierungen am Volkstheater Rostock, wie Sprecherin Ute Fischer-Graf berichtete. „Es ist eine Tradition, dass Schulen und Eltern mit ihren Kindern ins Weihnachtsmärchen gehen.“ Bei seinen weihnachtlichen Inszenierungen im Großen Haus setze das Theater immer auf ein Märchen. Diesmal steht die Premiere von „ Brüderchen und Schwesterchen“ der Brüder Grimm auf dem Programm, am Samstag feierte die Inszenierung vor ausverkauften Reihen Premiere. Lesen Sie hier, wie die Premiere von „ Brüderchen und Schwesterchen“ am Samstag war.

„Der schlaue Urfin und seine Holzsoldaten“ in Schwerin

Für ein jüngeres Märchen, das vor allem im Osten bekannt ist, hat sich das Mecklenburgische Staatstheater in Schwerin entschieden: Nachdem hier im vergangenen Jahr „Der Zauberer der Smaragdenstadt“ Einzug gehalten hatte, geht es nun mit dem zweiten Abenteuer der Kinderbuchreihe von Alexander Wolkow weiter.

In der Inszenierung von „Der schlaue Urfin und seine Holzsoldaten“ (ab 28. November) gibt es ein Wiedersehen mit Elli und ihren drei Freunden aus dem Zauberland. Diesmal brauchen der Scheuch, der Löwe und der Eiserne Holzfäller ihre Hilfe, denn Tischler Urfin hat mittels eines Zauberpulvers eine Armee aus hölzernen Soldaten zum Leben erweckt.

Eine farbenfrohe Inszenierung von „Das tapfere Schneiderlein“

Bei dem diesjährigen Weihnachtsmärchen in Parchim „Das tapfere Schneiderlein spielt David Marquis die Hauptrolle. Quelle: Silke Winkler

„Das Weihnachtsmärchen ist für uns eine Herzensangelegenheit“, sagte der Sprecher des Mecklenburgischen Staatstheaters, Johannes Lewenberg. „Wir haben sonst nie so viele Kinder in so kurzer Zeit im Haus. Da entsteht eine ganz besondere Atmosphäre“, erklärte er. „Das Kinderpublikum ist gnadenlos ehrlich, verzeiht nichts und schreit auch mal die Hexe an.“ Wenn Kinder so mitfieberten, sei das auch für die Schauspieler ein ganz anderes Gefühl - „das tut wahnsinnig gut.“ Für das Junge Staatstheater Parchim erlege derweil „Das tapfere Schneiderlein“ sieben auf einen Streich - bereits seit Anfang November in einer „sehr farbenfrohen Inszenierung“, in der Stadthalle Parchim, im Schweriner E-Werk und auf Tour.

„Dr. Dolittle“ als Musical in Greifswald und Stralsund

Knapp hundert Jahre nach dem Erscheinen des Kinderbuchklassikers „Dr. Dolittle“ lässt das Theater Vorpommern auf seinen Bühnen in Greifswald und Stralsund den berühmten Arzt mit Tieren sprechen. „Der Monat Dezember ist im Theater immer ein extrem intensiver mit 30 000 bis 33 000 Zuschauern“, sagte Sprecher Hans Heuer, das Weihnachtsmärchen mit vielen Vormittagsausführungen und den Nachmittagsvorstellungen am Wochenende trage gehörig dazu bei. Dieser Besuch sei für viele Kinder oft die erste Begegnung mit Theater. Das Musical „Dr. Dolittle, der Arzt, der mit den Tieren spricht“ hat am 20. November in Greifswald Premiere.

Mit Sprachwitz und viel Musik

Am Landestheater Neustrelitz wird es festlich und bunt mit „ Alice im Wunderland“. Das 1865 erstmals erschienene Kinderbuch von Lewis Carroll soll „voller hinreißender, wundersamer Figuren, tänzerisch und mit traumhaften Songs“ lebendig werden, wie Sprecherin Wenke Frankiw berichtete. Premiere ist am 1. Dezember, insgesamt 17 Vorstellungen sind geplant. Im Schauspielhaus in Neubrandenburg wird vom 27. November an unterdessen „Der satanarchäolügenialkohöllische Wunschpunsch“ gebraut - und zwar „voller Spiel- und Sprachwitz“, wie die Sprecherin weiter mitteilte. 23 Vorstellungen des Zaubermärchens nach Michael Endes Kinderbuch (1989) stehen auf dem Programm.

Kinderstücke und Weihnachtsmärchen in MV Mecklenburgisches Staatstheater Schwerin/Junges Staatstheater Parchim: DAS TAPFERE SCHNEIDERLEIN, Märchen nach den Gebrüdern Grimm / ab 5 Jahren / Nächste Vorstellungen: 24. 11. um 16 Uhr, 25. 11. um 9 und 11 Uhr im ­E-Werk Schwerin, 27. 11. um 9 und 11 Uhr in der Stadthalle Parchim NEUE ABENTEUER IN DER SMARAGDENSTADT – DER SCHLAUE URFIN UND SEINE HOLZSOLDATEN Familienvorstellung nach Alexander Wolkow / ab 5 Jahren / Premiere am 28. 11. um 10 Uhr im Großen Haus. Tickets: 03 85/53 00 400 (E-Werk) 038 71/629 10 ( Parchim) Theater Vorpommern ( Stralsund und Greifswald): DR. DOLITTLE – DER ARZT, DER MIT DEN TIEREN SPRICHT (Uraufführung), Kinderstück mit Musik nach Roman von Hugh Lofting / ab 4 Jahren/ Premieren am 20. 11. um 9 Uhr in Greifswald und am 5. 12. um 9 Uhr in Stralsund. DIE SCHNEEKÖNIGIN (Deutsche Erstaufführung), Märchenoper nach Hans Christian Andersen / ab 8 Jahren / Premieren am 30. 11. um 19.30 Uhr in Stralsund und am, 13. 12. um 19.30 Uhr in Greifswald. Tickets: 038 34/57 22 224 Volkstheater Rostock: BRÜDERCHEN UND SCHWESTERCHEN, Weihnachtsmärchen nach den Gebrüdern Grimm / Text und Inszenierung: Peter Dehler / ab 4 Jahren / Nächste Vorstellungen: 20. und 21. 11. um 9 und 11 Uhr, 22. 11. um 10 Uhr, 27. bis 29. 11. um 10 Uhr im Großen Haus. Tickets: 0381/381 47 00 Vorpommersche Landesbühne mit Spielstätten in Anklam, Zinnowitz und Barth: RÄUBER HOTZENPLOTZ UND DIE MONDRAKETE, Schauspiel für Kinder / ab 5 Jahren / Premiere am 1. Dezember um 15 Uhr, Barther Boddenbühne DER FROSCHKÖNIG Ein Märchen nach den Brüdern Grimm / Ab 5 Jahren / Premiere am 30. 11. um 10 Uhr im Zinnowitzer Theater „Die Blechbüchse“ DIE WEIHNACHTSGANS AUGUSTE Weihnachtskomödie für Erwachsene nach Friedrich Wolf / Premiere am 30. 11. um 15 Uhr im Theater Anklam DIE SCHNEEKÖNIGIN Märchen der Theatergruppe Kinderland / Vorstellungen für Schulklassen in Anklam / Nächste Vorstellungen: 27. November um 9 Uhr, 3. Dezember um 9 und 11 Uhr jeweils Theater Anklam Tickets: 03971/26 88 800

Von dpa/ Dorit Koch