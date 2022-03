Magie der Bilder: Zum letzten Barrie Koskys „Zauberflöte“

Bei der Inszenierung bleibt der Mund offen stehen, die Augen sind starr auf die Bühne gerichtet, Blinzeln verboten. Man will nicht eine Sekunde verpassen. Barrie Koskys „Zauberflöte“ an der Komischen Oper hat zehn Jahre lang weltweit mehr als 600 000 Zuschauer begeistert. Nun war sie zum letzten Mal zu sehen, bevor im Juni die Intendanz des Deutsch-Australiers endet.

Mischung aus Stummfilmästhetik, Comic und klassischer Mozart-Oper

Noch einmal also diese einzigartige Mischung aus Stummfilmästhetik, Comic und klassischer Mozart-Oper. Bei seiner Inszenierung haben Kosky und die britische Theatertruppe „1927″ komplett auf ein Bühnenbild verzichtet. Die Darstellerinnen und Darsteller spielen vor einer weißen Wand. Auf diese Wand werden (Zeichen-)Trickfilme projiziert. So wird die Königin der Nacht (Gloria Rehm) zur riesigen Spinne. Das einzig reale ist der Kopf der Sängerin, alles andere wird durch die Bilder überzeichnet.

Im Netz der Spinne ihrer Mutter: Pamina und die Königin der Nacht. Quelle: Iko Freese / drama-berlin.de

Wenn Papageno (Tom Erik Lie, hervorragend nicht nur als Sänger, sondern auch als Schauspieler) singt, reitet er auch schon mal auf einem Elefanten. Tamino sitzt im Magen des Drachen, mit allerlei Skeletten um ihn herum. Die drei Damen (Mirka Wagner, Maria Fiselier, Caren van Oijen) lassen mit ihrer Zigarettenspitzen Herzen zerplatzen. Und Pamina (Kim-Lillian Strebel) ist im Netz ihrer Mutter gefangen.

Es ist alles ganz großes Illusionstheater

Die Bilder sind nicht statisch, sie fliegen, tanzen, huschen, rasen. Die Bewegungen der Sängerinnen und Sänger müssen dazu genauestens getimed sein. Die Bewegung der Bilder wiederum erlaubt Illusionen, etwa dass die Darstellerinnen und Darsteller fliegen oder dass Pamina von oben in ihrem Schlafzimmer gezeigt wird, im Bett liegend (obwohl sie in Wahrheit steht). Es ist alles ganz großes Illusionstheater, das Paul Barritt mit seinen Animationen zeigt.

Mozarts Musik in der musikalischen Leitung von David Reiland wird fast zur Nebensache, weil das Ohr dem Auge unterliegt. Das ist bei einer Oper wie der „Zauberflöte“, die man im Ohr hat, aber nicht so schlimm. Es geht ab diesem Abend eben um die Magie der Bilder. Trotzdem bleiben die genannten Sängerinnen und Sänger sowie Tijl Faveyts als Sarastro, Ivan Tursic als dessen Sklave Monostatos und natürlich Josefine Mindus als Papagena sowie die drei Knaben, die von Solisten des Tölzers Knabenchores gegeben werden, noch lange im Ohr.

Unzertrennlich: Papageno und seine Katze. Quelle: Iko Freese / drama-berlin.de

Zehn Jahre lang konnte das Berliner Publikum Koskys „Zauberflöte“ bewundern

„,Die Zauberflöte‘ ist eine Oper der Bilder“, schreibt Ulrich Lenz in seinem Text für das Programmheft. „Und das nicht nur in ihrer Wirkung auf das Publikum, sondern ebenso innerhalb des Werkes selbst. Denn ein Bild ist letztlich Auslöser der gesamten Handlung: das Bild Paminas, das Tamino von den drei Damen erhält und das ihn sofort in Liebe zu der Dargestellten entbrennen lässt.“ Zehn Jahre lang konnte sich das Berliner Publikum und Zuschauerinnen und Zuschauer weltweit bei zahlreichen Gastspielen dieses Wunderwerk der Kunst nun anschauen. Die Berliner „Zauberflöte“ war in Barcelona, Moskau, Los Angeles, Düsseldorf und anderen Städten. Mit Barrie Koskys Ende der Intendanz an der Komischen Oper Berlin endet auch dieses Schauspiel in der Hauptstadt. Das ist bedauerlich, weil kaum eine Inszenierung der vergangenen Jahre - egal, ob Theater oder Oper - so eindrucksvoll zeigen konnte, welche Magie von Kunst ausgehen kann.

Barrie Kosky wird die Intendanz der Komischen Oper in die Hände seiner bisherigen Geschäftsführenden Direktorin Susanne Moser und des Operndirektors Philip Bröking übergeben. Die beiden designierten Ko-Intendanten haben bereits bekanntgegeben, dass der US-amerikanische Dirigent James Gaffigan zur Spielzeit 2023/24 neuer Generalmusikdirektor der Komischen Oper Berlin werden soll.

Barrie Kosky zeigt noch eine Revue

Bis zum Ende der aktuellen Spielzeit sind unter anderem noch Jacques Offenbachs „Die schöne Helena“, Monteverdis „Orpheus“ und Kurt Weills „Aufstieg und Fall der Stadt Mahagonny“ zu sehen. Zum Abschluss seiner Intendanz präsentiert Barrie Kosky mit „Barrie Koskys All-Singing, All-Dancing Yiddish Revue“ eine laut Komischer Oper „rauschende Revue, die ein vollkommen neues, dem Publikum noch weitgehend unbekanntes Kapitel jiddischer Kultur aufschlägt“. Premiere ist am 10. Juni.

Von Kristian Teetz/RND