San Diego

US-Schauspieler Mahershala Ali (45, „ House of Cards“) wird im neuen „Blade“-Film des Marvel Cinematic Universe (MCU) zu sehen sein. Das verkündeten die Verantwortlichen der Marvel Studios am Wochenende im Zuge der „Comic Con“-Messe in San Diego ( USA) und auf ihren Social Media-Kanälen.

Demnach wird Ali in der Fortsetzung von „Blade“ (1998), „Blade II“ (2002) und „Blade: Trinity“ (2004) in die Rolle des Vampirjägers schlüpfen. 1998 wurde dieser von Kollege Wesley Snipes verkörpert. Wie Marvel-Produzent Kevin Feige in einem Interview des US-Magazins „Collider“ sagte, soll der neue „Blade“-Film frühestens 2022 zu sehen sein. Ali sei „der perfekte Blade und eine Traumbesetzung“, sagte er außerdem in einem Interview des Magazins „Variety“.

Mit Ali als Hauptfigur tritt ein zweifacher Oscar-Gewinner für “Blade“ an: Im März hatte Ali den Academy-Award als bester Nebendarsteller im Rassismusdrama „Green Book – Eine besondere Freundschaft“ gewonnen. 2017 erhielt er die Auszeichnung als bester Nebendarsteller in „Moonlight“.

Marvel schafft erste lesbische Superheldin

Eine andere Nachricht hat Marvel-Produzent Feige ebenfalls bei der „Comic Con“ verkündet. Eine erste offen lesbische Superheldin wird es künftig im Marvel-Universum geben. Valkyrie, dargestellt von Tessa Thompson, soll womöglich schon im nächsten „Thor: Love and Thunder“ eine Königin an ihrer Seite suchen und somit die erste Repräsentantin der LGTBQ-Gemeinde in der Reihe der Marvel-Comics sein.

LGTBQ kommt aus dem Englischen und steht als Abkürzung für Lesbian (lesbisch), Gay (schwul), Bisexual (Bisexuell), Transgender und Queer (homosexuell). Mit diesem Schritt ist Marvel dem Comic-Konkurrenten DC Comics allerdings einen Schritt hinterher. Dort gibt im Oktober Ruby Rose als offen homosexuelle Batwoman in einer gleichnamigen TV-Serie für den US-Sender The CW.

Von RND/dpa/goe