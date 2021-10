Warnemünde

Cats, Phantom der Oper und bald auch Makanu? „Warnemünde soll ein Musical haben“, sagt Andreas Buhse, Chef von Coaast-Schallplattencafé und dem dazugehörigen Plattenlabel. Er hat die Geschichte für das Möwen-Musical Makanu geschrieben, sein Freund Ola van Sander hat neben vielen anderen Musikern den Soundtrack geliefert. Anlässlich der Stephan-Jantzen-Tage werden am Samstag erstmals Songs aus dem Stück live aufgeführt.

Makanu ist eine verdorbene junge Silbermöwe aus Warnemünde. „Ihr Leben besteht nur aus Fressen und saufen“, sagt Buhse und lacht. Am liebsten hält sie sich Am Alten Strom auf, wo sie nach den Hinterlassenschaften und der Güte der Touristen giert. Von hier beginnt eine Reise, die Klimawandel, Umweltschutz und Massentourismus thematisiert.

Makanu: Erstmals live

Mit einem Lehrer an der Seite lernt Makanu, dass das Leben mehr ist als Fischbrötchen Am Strom. „Eine Möwe sollte fliegen“, sagt Buhse, der bereits lange vor dem Lockdown an dem Musical gearbeitet hat. Die Premiere sollte längst durchgeführt werden, doch dann kam Corona.

Das habe die gesamte Inszenierung, die ursprünglich mit der Theatergruppe Freigeister geplant war, komplett nach hinten geworfen. Denn Songs und sogar eine Soundtrack-CD gibt es bereits. „Wir wollen Makanu nun nach und nach wachsen lassen“, sagt Buhse. Der Plan: Am Samstag um 18 Uhr soll es im Rahmen der Stephan-Jantzen-Tage erstmals Songs aus dem Musical im Kurhausgarten live zu hören geben. Dafür werden neben Bad Penny mit Ola van Sander auch Spill und Axel Tolksdorf auf der Bühne stehen.

In kleinen Schritten zum Musical

Im nächsten Jahr soll Makanu dann richtig fliegen lernen. „Wir planen vier Aufführungen in Form einer Suite“, sagt Buhse. In dieser sollen Musik, Film und Text zusammenfließen. Schauspieler sollen Texte aus dem Stück lesen, Musik und Film sollen die Inszenierung dann zu einem ganz besonderen Erlebnis machen. „Ich habe mich auch an der griechischen Tragödie orientiert“, sagt Buhse. Das Stück solle Schritt für Schritt wachsen und irgendwann dann vielleicht doch noch wie ein echtes Musical aufgeführt werden. Ein erster Termin für Suite-Variante stehe bereits für den 5. Februar 2022 im Kurhaus.

Von Moritz Naumann