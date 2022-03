Manfred Krugs Leben in Rostock auf der Bühne

Rostock

Anstelle eines Manfred-Krug-Musicals gibt es diesen Lieder-Abend – so verdeutlicht es Peer Roggendorf zum Beginn. Er verkörpert diesen Mann, der im Osten und im Westen Deutschlands eine Legende wurde: Manfred Krug (1937-2016) war als Schauspieler und Sänger zunächst in der DDR erfolgreich, erarbeitete sich seiner Übersiedlung 1977 in die Bundesrepublik eine West-Karriere und wurde schließlich im wiedervereinigten Deutschland ein Star. Krug war ein Multitalent – Schauspieler, Interpret und Buchautor.

Künstlerisch ertragreiche Karriere

Das wechselvolle und künstlerisch ertragreiche Leben von Manfred Krug bildete den erzählerischen Rahmen für diesen Abend. Manfred Krug war zielstrebiger Mime und charmanter Zuschauerliebling, charismatischer Sänger und Jazz-Liebhaber, nicht zuletzt ein zielbewusster Mensch und auch manchmal ein etwas ruppiger Zeitgenosse.

Ein anekdotisch erzählter Lebenslauf

All diese Facetten stecken im Text von Cathrin Bürger, der dem Abend zugrunde liegt. Peer Roggendorf als Darsteller und Sänger erzählt nicht das Leben nach – er ist auf der Bühne Manfred Krug. Roggendorf changiert in dieser Rolle zwischen selbstbewusst und sentimental, liefert eine anekdotische und launige Aufzählung der Stationen, die Krug als durchsetzungsstarker Künstler durchlief. Eine Würze dabei sind eingespielte Originalzitate, die unter anderem von Gunter Gabriel über Uschi Brüning bis Ursula Karusseit kommen. Da wird Krugs Leben von Künstlerkollegen kommentiert, meistens lobend, oft auch bewundernd, manchmal aber auch als Widerspruch.

Legendäre Krug-Lieder als Höhepunkte des Abends

Und dann sind da natürlich die Krug-Lieder, von den Jazz-Anfänge aus den Sechzigern über die berühmten vier Langspielplatten, die Manfred Krug in der DDR mit Günther Fischer eingespielt hatte, hin zu den „Tatort“-Songs und den letzten Produktionen mit Till Brönner. Ins Programm eingebettet sind also Krug-Hits – besonders „Niemand liebt dich so wie ich“, „Wenn’s draußen grün wird“ oder „Sonntag“. Diese Lieder bilden den Kern und gleichzeitig den musikalischen Karriere-Höhepunkt von Manfred Krug. Noch heute überzeugen diese Jazz-Schlager in ihrer sentimentalen Leichtigkeit und in ihrer kompositorischen Brillanz. Auf der Bühne übernahm Pianist Philipp Krätzer die musikalische Begleitung und schaffte es, die im Original oft aufwendig arrangierten Songs für diese Bühnenfassung zu adaptieren, ohne dass sie an Charme einbüßten. So hatte Peer Roggendorf als Sänger ein leichtes Spiel.

Unterhaltsames und humorvolles Künstlerporträt

Regie führte Manfred Gorr, äußerer Anlass für dieses Programm waren zwei Termine – der 85. Krug-Geburtstag in diesem Jahr und sein 5. Todestag im vergangenen Oktober. Die Beteiligten schaffen es hier, ein unterhaltsames Künstlerporträt auf die Bühne zu bringen, ohne Götzenverehrung zu betreiben. Erzählt wird das Leben von Manfred Krug auf eine Weise, wie er es selbst sicher nie getan hätte.

Nächste Vorstellung: „Immer noch nicht ganz weg“, 9. April um 20 Uhr in der Bühne 602 (18057 Rostock, Warnowufer 55)

Von Thorsten Czarkowski