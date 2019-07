Rostock

Am Samstagmorgen wird Karin Scarbarth streng sein. „Ich muss schauen, ob alle richtig angezogen sind“, sagt die 72-Jährige. Sie wird mit ihrer „Warnemünder Trachtengruppe“ den Zug des „Niege Ümgang“ zum Auftakt der 82. Warnemünder Woche anführen. In traditioneller Festtagstracht. Neben ihr wird Klaus Kleinke (74) schreiten – in Uniform eines Polizisten, wie sie 1840 in dem Ostseebad getragen wurde.

Die Warnemünder Woche (6. bis 14. Juli) ist eines der größten Feste an der Küste. 650 000 Gäste werden erwartet. Getoppt nur noch von der Hanse-Sail im August (8. bis 11.) in Rostock und Warnemünde, wenn die Millionen-Gästezahl locker überschritten wird.

OZ-Gewinnspiel: Karten für Partyschiff MS Koi auf der Hansesail

Imposante Schiffe auf der Hanse Sail:

Zur Galerie Sie fallen auf und haben alle eine Geschichte zu erzählen. Die Schiffe, die zur diesjährigen Hanse Sail nach Rostock kommen, sind echte Hingucker. Während die einen aus dem nahen Umfeld stammen, nehmen einige andere weite Wege auf sich, um zum Fest zu gelangen.

1400 Segler aus 30 Nationen in Rostock

Maritime Feste und Veranstaltungen finden aber überall im Nordosten statt, mal größer, mal kleiner. Für den Tourismus zahlt sich das aus. Matthias Fromm von der Tourismuszentrale in Rostock sagt: „Hotels und Pensionen sind zum Beispiel bei solchen Terminen stark nachgefragt.“ Der wirtschaftliche Effekt ist spürbar. Für Gäste und Einheimische sind maritime Events ein „Mehrwert“. Speziell die Warnemünder Woche ist dazu durch die Segelwettbewerbe so international wie sonst kaum ein Fest: 1400 Segler aus 30 Nationen werden erwartet, allein 100 Surfer aus 19 Nationen, die mit ihren Raceboards vom Strand aus starten und um den WM-Sieg kämpfen.

Fischfest Gaffelrigg in Greifswald

Typisch für die maritimen Feste sind Live-Musik, Feuerwerk und traditionelle Bräuche, wie beim Fischerfest Gaffelrigg in Greifswald (19. bis 21. Juli). Kutterregatta, Bummelmeile, Open Ship, Boddenschwimmen oder das amüsante Hangeln über den Ryck – rund 50 000 Besucher werden erneut in Greifswald dabei sein. Beliebt sind Veranstaltungen, die in die frühe Neuzeit führen, etwa das Schwedenfest in Wismar (15. bis 18. August) oder die Wallensteintage in Stralsund (25. bis 28. Juli). Die Hansestädte sind dann voll mit historisch uniformierten Leuten.

Tonnenabschlagen auf dem Darß

Mit Tradition hat auch das Tonnenabschlagen auf der Halbinsel Fischland-Darß-Zingst zu tun. Meist hoch zu Roß wird dabei der Tonnenkönig oder -königin gekürt. In Wustrow (14. Juli), Ahrenshoop (21. Juli), Klockenhagen (28. Juli), Prerow (29. Juli), Born (4. August) oder Dierhagen (10. August).

Seebrückenfeste in Boltenhagen und auf Usedom

Bis in den September hinein sind Feste entlang der Küste geplant. Zum Beispiel am 13. September das Fest der Moorgeister in Graal-Müritz, wo vom 19. bis 21. Juli ein Seebrückenfest Gäste anzieht. Dort ist die Brücke übrigens 350 Meter lang. Anfang August gibt es an der 290 Meter langen Seebrücke von Boltenhagen vier Tage lang ein Fest inklusive Höhenfeuerwerk. Weitere Seebrückenfeste: Bansin (4. bis 7. Juli) an dem 285 Meter langen Bauwerk, Koserow (5. bis 7. Juli) – 261 Meter, Sellin (26. bis 28. Juli) – 394 Meter, Wustrow (25. August) – 230 Meter, Binz (6. bis 8. September) – 370 Meter, Zinnowitz (13. September) – 315 Meter.

Hafentage in Wolgast und auf Rügen

Hafenfeste und –tage wie in Wolgast (5. Juli), Born (6. Juli) oder in Sassnitz (12. bis 14. Juli) geben sich die Klinke in die Hand mit Fischerfesten, etwa in Freest (2. August), dem Hansefest in Anklam (16. August) oder den Gänsemarkttagen in Bützow (23. August). Nicht zu vergessen das Müritzfest in Waren (12. bis 14. Juli) oder das Blaubeerfest in Eggesin (20. Juli).

Klaus Amberger