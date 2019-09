Schweres Erbe, große Fußstapfen

Schwerin

Markus Fein hat in der Tat ein schweres Erbe angetreten bei den Festspielen MV im Jahr 2012. Als Nachfolger von Matthias von Hülsen, der die wilden Jahre und die Internationalisierung an der Seite des Künstlerischen Direktors Daniel Hope geprägt hatte, und nach Sebastian Nordmann, der für die Konsolidierung der Klassikreihe stand – was blieb da noch?

Der Intendant Markus Fein hat die Reihe inhaltlich neu ausgerichtet, neue Zielgruppen und völlig neue Generationen angezogen, zeigte sich experimentierfreudig in neuen Formaten und in der Auswahl der Künstler. Er hat die Festspiele, sorry, aber das ist so, ganz schön entstaubt – aber ohne sie auf links zu ziehen. Bei Fein zeigte sich: Jung und Alt passt zusammen, ganze Familien und die Anhänger der eher akademischen Auseinandersetzung mit der klassischen Musik, passen zusammen. Und vor allem: U und E passen zusammen, die Unterhaltung in der Musik und die Ernsthaftigkeit in der Klassik.

Alles geht! Es ist nur eine Frage, wie man es angeht. Mit Mut, offenen Augen und Ohren, offenem Visier und einer offenen Haltung dem Menschen gegenüber. Es spricht für sich, dass man jetzt schon sagen kann: der Nachfolger von Markus Fein als Intendant der Festspiele MV tritt in große Fußstapfen.

