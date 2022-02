Güstrow

Mit Wollmantel, Schal und Schiebermütze im Karo-Look erinnert Georg Schreiber fast ein wenig an Sherlock-Holmes. Mit der Kunstfigur, die in diversen Romanen als Detektiv tätig ist, hat er zumindest das Genre gemein: Auch Schreiber befasst sich beruflich mit Kriminalfällen. Als forensisch-psychologischer Gutachter arbeitet er unter anderem für das Rostocker Landgericht. Nebenbei macht er das, was sein Nachname – übrigens ein selbst gewähltes Pseudonym – bereits andeutet: Er schreibt darüber. Im vergangenen Jahr ist sein Debütroman „Der Gerichtsgutachter“ im Berliner Omnino-Verlag erschienen.

Erpresserbrief nach Gutachten

Seinen wirklichen Namen will Schreiber nicht nennen. Zu groß ist die Angst, dass einer seiner „Fälle“ irgendwann vor seinem Haus in einem beschaulichen Örtchen in der Nähe von Güstrow stehen könnte. Einen Erpresserbrief habe er vor längerer Zeit bereits im Briefkasten gefunden, verrät er. Denn sein Beruf ist nicht ungefährlich: Täglich bewertet er Mörder, Räuber, Drogensüchtige. Er prüft, ob sich Zeugen bei ihrer Aussage in Widersprüche verwickeln, ob Täter bei der Tat schuldfähig oder durch Drogen oder psychische Erkrankungen eingeschränkt waren. Und er erstellt Prognosen darüber, ob ein Täter vorzeitig entlassen werden kann, oder ob er noch gefährlich für die Gesellschaft ist.

Buchcover: „Der Gerichtsgutachter“ von Georg Schreiber (erschienen 2021 im Omnino-Verlag). Quelle: Omnino-Verlag

Rund 35 Fälle begutachtet Schreiber im Jahr – elf Tötungsdelikte waren im vergangenen Jahr darunter. Der 60-Jährige hat schon einiges erlebt und kennt die Abgründe menschlicher Psyche: „Es gibt einige Fälle, da gruselt es mich selbst“, sagt der forensische Gutachter. In einem Fall habe ein Mann seine Freundin ermordet und an ihr derart grausige rituelle Handlungen vorgenommen, dass Schreiber sie nicht in Worte fassen wolle, sagt der 60-Jährige und schaudert bei der Erinnerung. Nach 16 Jahren als Gerichtsgutachter gibt es kaum etwas, das er noch nicht erlebt hat. Ein Ex-Polizist, der unter Drogeneinfluss einen Menschen stundenlang folterte, ein Totschläger, der im Rotlichtmilieu einen Zuhälter tot prügelte – derartige Fälle gehören für den Psychologen schon fast zur Normalität.

Zur Person Georg Schreiber wurde 1961 in Angermünde (Brandenburg) geboren, wuchs in Ostdeutschland auf und lebt heute in der Nähe von Güstrow. Er studierte an Universitäten in Jena, Leipzig, Berlin und in Cambridge/USA (Harvard). Schreiber war unter anderem als leitender Psychologe einer Rehaklinik tätig, betrieb eine Praxis für Körperpsychotherapie und ist seit vielen Jahren selbstständiger Gerichtsgutachter – unter anderem für das Rostocker und das Berliner Landgericht. 2021 ist sein Roman „Der Gerichtsgutachter“ im Berliner Omnino-Verlag erschienenen.

„Manchmal wache ich auf, weil ich den Fall nicht aus dem Kopf bekomme“

Trotzdem sei die Arbeit noch immer belastend: „Manchmal wache ich nachts auf, weil ich den aktuellen Fall nicht aus meinem Kopf bekomme“, sagt Schreiber. Angst davor, dass ein Mörder mithilfe seiner guten Prognose in die Gesellschaft zurückkehre und dann wieder straffällig werde, habe er nicht wirklich: „Das sind zwar sehr spektakuläre Fälle, aber die Rückfallquote bei Mördern ist äußerst gering und liegt ungefähr bei eins zu 1000“, sagt er. Anders sei die Sache bei Sexualstraftätern gelagert. Ob ein Täter generell rückfällig werde? „Ganz sicher kann man das nie wissen“, sagt Schreiber. Deswegen sei er bei Kapitalverbrechen sehr vorsichtig. „Im Zweifelsfall entscheide ich mich gegen den Delinquenten und für die Sicherheit der Allgemeinheit“, sagt er.

Während manche Täter sich um Kopf und Kragen redeten, machten es ihm andere leicht: „Einer sagte mir mal nach 15 Jahren Haft: Ich finde, ich sollte lieber noch drinbleiben“, erinnert sich Schreiber und lächelt. Auch die Geschichte in seinem Debütroman klingt so unglaublich, als wäre sie erfunden: Ein Schönheitschirurg soll Frauen unter Drogen gesetzt und sie anschließend zu Hause operiert haben. „Tatsächlich hatte ich in meiner Praxis zwei ähnlich gelagerte Fälle. In einem wurde eine Frau unter völlig unhygienischen Bedingungen auf einem Teppich operiert“, verrät Schreiber.

Unter Drogen gesetzt und an den Brüsten operiert

Titelheld seines Romans ist der Gerichtsgutachter Dr. Georg Förster, der sich in einer Lebenskrise befindet und eine Beziehung zu der jüngeren Schwesternschülerin Claire hat. Eines Tages wird er mit der Begutachtung eines Schönheitschirurgen beauftragt, der eine Patientin unter Drogen gesetzt und an den Brüsten operiert haben soll. Anschließend ist sie tot. Der Chirurg ist nicht nur Claires Chefarzt, sondern hatte auch eine Affäre mit ihr und findet ein Geheimnis Georgs heraus, das diesen in kriminelle Abgründe zieht.

Mit seinem Roman, in dem Schreiber reale Fälle, Autobiografisches und Fiktionales miteinander verwoben hat, liefert der Autor eine fatale Beziehungsgeschichte und zugleich einen Einblick in die Untiefen des Rechtssystems und in die Abgründe menschlicher Psyche. „Mir war es wichtig, dass der Roman zugleich unterhaltsam und spannend ist“, sagt der 60-Jährige.

Auf die Idee, ein Buch zu schreiben, sei er durch seine Gutachten gekommen: „Im Jahr komme ich dabei auf rund 2500 geschriebene Seiten“, sagt er. Weil er darin jedes Wort abwägen müsse und gezwungen sei, eine starre Form einzuhalten, habe er eine neue Ausdrucksform gesucht: „Einen Roman zu schreiben, hat etwas sehr Befreiendes. In dem Buch verstoßen alle Akteure gegen die Regeln und verwenden auch mal eine politisch nicht korrekte Sprache“, sagt Schreiber und lacht. „Außerdem bietet es im Gegensatz zu einem Gutachten Raum für Ambivalenz.“

Feedback zu seinem Roman bekommt Schreiber bei seinen Lesungen, die er auch in Haftanstalten abhält: „Das führt oft noch einmal zu ganz anderen Reaktionen und Perspektiven auf das Buch“, sagt der 60-Jährige. Auch über einen zweiten Roman hat er bereits nachgedacht: „Einige Handlungsfäden bleiben am Ende lose, die eignen sich hervorragend für eine Fortsetzung.“

Von Stefanie Büssing