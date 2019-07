Schwerin

Das Mecklenburgische Staatstheater Schwerin/ Parchim braucht einen neuen Chef: Der umstrittene Generalintendant Lars Tietje verlässt das Haus spätestens im Juli 2021. Zusammen mit den Gesellschaftern habe er vereinbart, „das wir meinen Intendantenvertrag über die vereinbarte Laufzeit hinaus nicht verlängern“, teilte der 51-Jährige Mittwochvormittag in einer Erklärung mit. Welche Seite letztlich „nein“ sagte, lassen die Beteiligten offen.

„Macht- und Verteilungskämpfe“

Der Ankündigung waren Gespräche mit der neuen Kultusministerin Bettina Martin ( SPD) vorausgegangen. Die nahmen offensichtlich keinen allzu positiven Verlauf. „Ich habe den Eindruck gewonnnen, dass ich nicht das uneingeschränkte Vertrauen aller Gesellschafter habe“, schreibt Tietje. Die Situation am Staatstheater mit „internen Macht- und Verteilungskämpfen“ sei aber nur „mit uneingeschränkter Rückendeckung zu bewältigen“.

Tietje übernahm mitten im Umbruch

Martin dankte dem scheidenden Theaterchef förmlich für seine „engagierte Arbeit“ in einer „schwierigen Zeit“. Sie kündigte an, gleich nach der Sommerpause mit der Suche nach einem Nachfolger zu beginnen. Die Stelle soll öffentlich ausgeschrieben werden. Das Land ist mit 75 Prozent Anteilsbesitz Hauptgesellschafter des Staatstheaters. Weitere Gesellschafter sind die Stadt Schwerin, der Landkreis Ludwigslust-Parchim und die Stadt Parchim. Zu der GmbH gehören neben dem Großen Haus und dem E-Werk in Schwerin drei weitere Spielstätten in Parchim.

Geschäftsführer und Intendant

Tietje war 2016 als Geschäftsführer und Generalintendant in Personalunion angetreten. Er übernahm ein schweres Amt von Joachim Kümmritz, der ans Rostocker Volkstheater wechselte. In Schwerin stand damals die von Martins Vor-Vorgänger Mathias Brodkorb ( SPD) erdachte Theaterreform an, mitsamt Fusion mit dem Theater in Parchim und Stellenstreichungen bei Ballett und Chor. „Ich weiß, es wird kein Kinderspiel“, sagte Tietje damals.

„Klima der Angst“

Er sollte recht behalten. Nach anderthalb Jahren wurden erste Querelen zwischen Intendant und Belegschaft öffentlich, die in der Folge eskalierten. Der Betriebsrat warf Tietje vor, ein „Klima der Angst“ geschaffen zu haben. Rund 20 Mitarbeiter hätten daraufhin freiwillig gekündigt, so die Arbeitnehmervertreter. Zudem gab es Kritik am ausgedünnten Spielplan, unter anderem von den Schweriner Theaterfreunden, einem der größten Fördervereine im Land.

Ultimatum vom Land

Ende 2018 stellte die damalige Bildungsministerin Birgit Hesse ( SPD) mit den anderen Gesellschaftern Tietje eine Art Ultimatum: Damit wieder Ruhe einzieht, verpflichtete sich der Intendant zu einem „Fünf-Punkte-Plan“, mitsamt Führungskräftecoaching und Mitarbeiterbefragung. Der Frieden währte nicht lange: Im März klagten Musiker und Schauspieler erneut in einem offenen Brief über künstlerischen Stillstand und schlechtes Betriebsklima. Sie forderten den Rücktritt von Tietje.

Retter aus Thüringen

Im Mai hatte er noch eine bessere Finanzierung der Spielstätten durch das Land gefordert. Es gebe strukturelle Probleme, die Streichung von 30 Stellen im Zuge der Theaterreform von 2016 erschwere die Arbeit. Tietje hatte zuvor in Thüringen die Theater-GmbH Nordhausen/ Sondershausen geleitet. Dort waren die Theater durch Mittelkürzungen des Landes massiv bedroht, unter der Intendanz von Tietje gelang die Rettung.

Gerald Kleine Wördemann