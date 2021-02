Schwerin

Der Schauspieler Martin Brauer ist in der Nacht zum 26. Februar überraschend gestorben, nachdem er am Vorabend noch mit Kolleginnen und Kollegen für eine der Wiedereröffnungs-Premieren des Mecklenburgischen Staatstheaters geprobt hatte. Das teilte das Theater am Sonntag mit.

Führender Protagonist und geschätzter Kollege

„Das Mecklenburgische Staatstheater verliert mit Martin Brauer einen der führenden Protagonisten und einen sehr geschätzten Kollegen. Martin war ein Vollblutkünstler und ein Familienmensch. Unser Mitgefühl gilt daher ganz besonders seinen Angehörigen“, so Generalintendant Lars Tietje. Martin Brauer, 1971 in Rostock geboren, war seit 2016 Mitglied des Schauspielensembles des Mecklenburgischen Staatstheaters. Er spielte unter anderem in „Sein oder Nichtsein“ und „Liliom“, „Mephisto“ sowie „Cyrano de Bergerac“ bei den Schlossfestspielen Schwerin. 2018 wurde Brauer für seine herausragenden Leistungen mit dem Conrad-Ekhof-Preis der Gesellschaft der Freunde des Mecklenburgischen Staatstheaters ausgezeichnet.

Unterricht an der HMT

Der studierte Musiker und Schauspieler unterrichtete außerdem an der Hochschule für Musik und Theater Rostock und war Schlagzeuger der „Kapelle der Versöhnung“ des Musik-Kabarettisten Rainald Grebe.

Von Thorsten Czarkowski