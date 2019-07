Berlin

Die Band ist hierzulande selten zu sehen, am Dienstagabend servierten Def Leppard in der Berliner Zitadelle ihre einzige Headliner-Show in diesem Jahr in Deutschland. Die britischen Rocker hatten sich für die insgesamt vierstündige Rockshow in Berlin noch einige Mitstreiter engagiert.

Und das wurde dann eine langsame Steigerung: Zunächst spielten John Diva & The Rockets of Love, die sozusagen die Metal-Spaßvariante des Abends darstellte. Diese Gruppe, die einst als Coverband im Bereich Achtzigerjahre-Melodic-Hardrock begonnen hatte, serviert inzwischen eigenes Material. In Berlin spielte die Band eine halbe Stunde lang, zum Anwärmen also. Ein Coversong musste dann aber doch sein - das war Journeys „Don’t Stop Believin’“.

Als Nummer zwei des Abends waren die schwedischen Rocker von Europe gesetzt. Die Musiker sind bestens bekannt. Sie haben sich Mitte der Achtziger mit ihren Überhit „The Final Countdown“ ins Rocklexikon eingetragen, den sie in Berlin aber erst ganz um Ende ihrer fast einstündigen Show ablieferten. Davor lieferten die Musiker um Sänger Joey Tempest ein repräsentatives rockiges Set, auch mit zahlreichen Nummern aus dem letzten Jahrzehnt, als die Band zu einem neuen Sound gefunden hatte. Und auch das verriet Joey Tempest: Bereits im Jahr 1988 waren die Schweden im Vorprogramm von Def Leppard aufgetreten, die Verbundenheit zwischen den beiden Bands ist offensichtlich, nicht nur in musikalischer Hinsicht.

Zur Galerie Def Leppard und Europe wurden in den 80er-Jahren berühmt und veröffentlichen bis heute Musik. John Diva & The Rockets of Love sind eine junge Band, die musikalisch in deren Fußstapfen tritt und sie auch liebevoll aufs Korn nimmt. Alle drei sind am Dienstagabend in Berlin in der Zitadelle Spandau vor rund 4500 Besuchern aufgetreten.

Und dann kam jene Band auf die Bühne, auf die an diesem Abend alle gewartet hatten. Seit ihrem LP-Debüt 1980 waren Def Leppard ein Teil der „New Wave of British Heavy Metal“. Bis Ende der Achtzigerjahre verfeinerten sie ihren Stil, der Erfolg wuchs mit Alben wie „Pyromania“ (1983) oder „Hysteria“ (1987) geradezu ins Gigantische. Und das alles geschah mit einer sehr fröhlichen Einstellung, nicht mit der finsteren Metal-Attitüde, wie sie oft zu finden ist. Auch in Berlin war das so, ein Def-Leppard-Hit nach dem anderen, von „Photograph“ über „Pour Some Sugar on Me“ bis „Hysteria“. Die Musiker um Sänger Joe Elliott zeigten sich in bester (Spiel-)Laune und lieferten völlig unangestrengt anderthalb Stunden Hitprogramm. Ein bisschen Wehmut schwang da mit, natürlich war dies auch eine Nostalgieveranstaltung, ganz kurz rief Sänger Joe Elliott auch den Moment der Bandgründung vor 42 Jahren ins Gedächtnis. So wurde dieser Abend in Berlin – gespickt mit Rock- und Powerballaden – eine emotionale Angelegenheit, auf der Bühne und natürlich auch davor.

Thorsten Czarkowski