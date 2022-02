Stralsund

Metronomy machen das, was Indie-Electro-Pop-Rock-Bands so unterhaltsam macht: Sie klingen so, als zögen sie – leicht ironisiert – ihr Ding durch. Dabei achten die Briten aber natürlich trotzdem sehr darauf, dass die Stücke gefällig und die Alben gut durchhörbar bleiben, sodass die geneigte Hörerschaft immer ein bisschen weiter wachsen kann. Impulse dafür geben Durchbruchs-Hits wie „The Look“, „The Bay“ oder „The Light“. Ob auch ein oder zwei der neun neuen Stücken zu Millionen-Klickern werden? Gut möglich. Das etwas tüdülü-dudelige „It’s good to be back“ könnte in den Startlöchern stehen.

Die bisher gerne durchschimmernde psychedelische Schönheit wurde fast gänzlich wegreduziert. Einzig „I lost my mind“ strömt emotionalisierend durch die Blutbahn. Small World ist keine überragende, aber solide und leicht verständliche Platte, Indie-Dream mit Songs zum Tanzen und welchen zum Kuscheln. Nichts für die Ewigkeit, aber für den Moment.

Bewertung: Catchy, aber nicht cheesy 4 von 5

Von Kai Lachmann