Stralsund

Wieder einmal polarisiert „der Wendler“: In den vergangenen Tagen hat der Schlagersänger mit der Verbreitung von Verschwörungstheorien im Internet schockiert. Er spricht davon, dass es in Deutschland keine Demokratie gebe und die Meinungsfreiheit ausgehebelt sei.

Das hat Konsequenzen. Erste Werbepartner, wie beispielsweise Kaufland, stoppen ihre Kooperationsverträge mit dem 48-Jährigen und distanzieren sich von seinen Äußerungen. Bleibt die Frage: Darf Michael Wendler noch bei der Stralsunder Riesenparty „Schlager pur – Das Megafestival“ im Juli 2021 auftreten?

Für den Veranstalter der XXL-Schlagerparty am Strelasund ist die Antwort klar: „Wir haben derzeit keine Bedenken, was den Auftritt von Michael Wendler angeht“, sagt Marcel Glöden, Chef der Eventagentur „Haus neuer Medien“, die das Event organisiert. „Natürlich beobachten wir, wie sich die Situation weiter entwickelt, aber aktuell gibt es keine rechtliche Handhabe, den Vertrag aufzuheben.“

Neun Schlager-Stars treten in Stralsund auf

Michael Wendler ist einer von neun Stars, die am 12. Juli 2021 beim Stralsunder „Schlager pur – das Mega-Festival“ zum Schunkeln und Mitsingen animieren wollen. Mit dabei sind außerdem Thomas Anders, Beatrice Egli, Oli P., Ella Endlich, Giovanni Zarrella, Vincent Gross, Sonia Liebing und Melanie Jaeger. Die Mini-Konzerte sollen zwischen 40 bis 60 Minuten dauern. Das heißt zwölf Stunden Party pur.

Veranstalter Marcel Glöden plant derzeit das Schlagerfest von Mittag bis Mitternacht mit 5000 Besuchern. Die zahlreichen Fans werden dann auf der Mahnkeschen Wiese direkt unter der Rügenbrücke singen und tanzen können. Tickets gibt es bereits im Vorverkauf. Wer aufgrund der Corona-Pandemie beim Kartenkauf zögert, wird von Marcel Glöden beruhigt: „Wir organisieren die Veranstaltung unter der Prämisse, die alten Zeiten wieder zu bekommen. Sollte es erneut zum Lockdown oder zu Beschränkungen kommen, werden wir das Event verschieben.“

Wendler-Gegner sollen dann Bratwurst essen

Dass „der Wendler“ nun in einem Video minutenlang Angela Merkel, ihr Kabinett und die Corona-Maßnahmen anklagt, wie man es auch schon von Vegan-Koch Attila Hildmann und Musiker Xavier Naidoo kennt, kommentiert der Schlagerparty-Organisator diplomatisch. „Jedem steht eine politische Meinung zu, auch wenn sie nicht mit der eigenen konform gehen muss“, sagt Marcel Glöden. Er halte sich bei den Diskussionen, die aktuell in den Sozialen Medien stattfinden, heraus. „Wir lassen uns davon nicht aus der Ruhe bringen.“

Glöden habe von den Ticketkäufern überwiegend positive Resonanz auf die Zusage von Michael Wendler bei der Veranstaltung erhalten – und die stehe auch vonseiten des „Egal“-Sängers immer noch. „Wir werden an dem Auftritt nicht rütteln und wer Michael Wendler nicht sehen will, der kann in dieser Zeit Getränke oder eine Bratwurst holen“, resümiert Glöden.

Von Ann-Christin Schneider