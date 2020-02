Milan Peschel führt in Schwerin Regie

Schwerin

Die OZ sprach mit dem Regisseur Milan Peschel über seine Arbeit in Schwerin.

OZ: Was reizt Sie an der Regiearbeit?

Milan Peschel: Ich möchte mich auch anders ausdrücken. Ich habe angefangen mit dem Jugendklub an der Berliner Volksbühne zu arbeiten und habe gemerkt, dass mir das Spaß macht. Regie führen hat für mich eine große Faszination.

Wie kam es zur Inszenierung in Schwerin?

Der Schauspieldirektor Martin Nimz hat mich gefragt, ich hatte Zeit und hab „Die Umsiedlerin“ vorgeschlagen. Ich finde, dass das Stück hierher gehört. Jeder zweite hier kennt eine Umsiedlergeschichte oder ist davon betroffen. Da gibt es noch viele Zeitzeugen.

Was verbindet Sie mit Mecklenburg-Vorpommern?

Seit ich neun war, war ich oft hier in der Nähe von Teterow. Ich habe da Verwandte. Hier ist meine zweite Heimat, nach Berlin, wo ich wohne. in Vorpommern haben wir ein Haus wo wir immer sind, wenn wir Zeit haben. Den Ort verrate ich aber nicht, es soll unser Rückzugsort bleiben.

Welche Projekte planen Sie als Nächstes?

Ich inszeniere in Heidelberg „Der Kirschgarten“ von Anton Tschechow. Zwei Kinderfilme sind abgedreht und kommen voraussichtlich im Herbst in die Kinos: „Die Schule der magischen Tiere“ und „ Jim Knopf und die wilde 13“. Am 19. Mai werde ich in der Reihe „Fokus Film“ in der Hochschule für Musik und Theater zu Gast sein.

Von Gabriele Struck