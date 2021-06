Am Wochenende (18. bis 20. Juni) öffnen 100 Schlösser, Guts- und Herrenhäuser in Mecklenburg-Vorpommern ihre Türen für Gäste. Zu ihnen gehören unter anderem Häuser in Viecheln bei Gnoien und Zarchlin östlich von Goldberg. Was die Besucher dort erwartet.