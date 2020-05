Museen in MV öffnen wieder: Auf diese Änderungen müssen sich Besucher einstellen

Rostock

Nach fast zweimonatiger Zwangspause dürfen ab dem kommenden Montag in Mecklenburg-Vorpommern wieder alle Museen, Ausstellungen, Gedenkstätten und Galerien öffnen. Das kündigte Ministerpräsidentin Manuela Schwesig ( SPD) am Dienstag in ihrer wöchentlichen Corona-Pressekonferenz an. Alle Einrichtungen müssten ein Sicherheitskonzept vorlegen. Was genau darin stehen soll, ließen sowohl Schwesig als auch Kulturministerin Bettina Martin ( SPD) in ihren Statements offen.

290 Museen gibt es laut Landesverband in MV. Von denen wollen aber nicht alle sofort wieder den Betrieb aufnehmen. Weil wegen der Reisebeschränkungen zurzeit noch die Touristen fehlen, wollen viele Häuser mit der Wiedereröffnung bis zum 25. Mai warten, weil dann die ersten Urlauber aus anderen Bundesländern zurück ins Land kommen. Die Vorbereitungszeit ist knapp, meint Kathrin Möller, Vorsitzende des Museumsverbands. „Wir müssen Plexiglas an der Kasse bereitstellen, je nach Größe ausreichend Betreuungspersonal vor Ort sowie einen separaten Ein- und Ausgang. Das wird bei vielen Häusern gar nicht möglich sein“, so Möller.

In Rostock öffnen die vier städtischen Museen – Schifffahrtsmuseum, Kulturhistorisches Museum, Kunsthalle und Heimatmuseum Warnemünde – einheitlich ab dem 15. Mai. Schneller ginge nicht, heißt es bei der Stadt. Unter anderem müssen die Aufsichtsmitarbeiter, die vorübergehend in Supermärkten arbeiten, zurückbeordert werden.

Pommersches Landesmuseum, Greifswald

„Wir sind gut vorbereitet und freuen uns, am 12. Mai endlich wieder Besucher begrüßen zu dürfen“, so Sprecherin Julia Kruse vom Pommerschen Landesmuseum in Greifswald. Zurzeit würden die Hygienemaßnahmen umgesetzt, dazu gehörten Plexiglasscheiben für den Kassenbereich sowie die Beschaffung von Masken für das Personal. „Besucher können ab dem 12. Mai ohne Voranmeldung zu den gewohnten Öffnungszeiten von Dienstag bis Sonntag in der Zeit von 10 bis 18 Uhr kommen, so Kruse. Was die beschränkte Besucherzahl angeht, macht sie sich keine Sorgen: „Wir rechnen nicht mit einem Riesenansturm.“

Kunsthalle Rostock

In der Kunsthalle laufen die Vorbereitungen für eine Wiedereröffnung: „Wir sind dabei, Abstandsflächen und Wegeleitsysteme vorzubereiten“, sagt Kunsthallenchef Jörg-Uwe Neumann. Rund 100 Besucher könnten zeitgleich ins Haus, die künftig am Eingang gezählt werden sollen. Während im Obergeschoss die bereits eröffnete Ute und Werner Mahler-Schau zu sehen ist, werde im Untergeschoss zurzeit die Uecker-Schau „Huldigung an Hafez“ aufgebaut. Geöffnet ist die Kunsthalle dann zu den regulären Zeiten von Dienstag bis Sonntag von 11 bis 18 Uhr.

Caspar-David-Friedrich-Zentrum, Greifswald

„Wir werden wahrscheinlich erst in der Woche ab dem 18. Mai öffnen“, sagt Caroline Barth, Leiterin des Caspar-David-Friedrich-Zentrums in Greifswald. Die Vorbereitungszeit für eine frühere Öffnung sei zu kurz. Die Mitarbeiter bereiten zurzeit noch die neue Ausstellung „Herzensbilder“ vor, bei der Bilder aus dem Privatbesitz von Mitgliedern der Caspar-David-Friedrich-Gesellschaft gezeigt werden. Bei den Öffnungszeiten (11 bis 17 Uhr) soll es keine Einschränkungen geben, dafür aber die Zahl der Besucher begrenzt werden.

Ozeaneum, Stralsund

Mit reduzierten Öffnungszeiten (10 bis 17 Uhr statt 9 bis 18 Uhr) will das Ozeaneum in Stralsund wieder Besucher empfangen. Montags bleibt das Haus ganz geschlossen, das Meeresmuseum soll vorerst nicht öffnen. „Wir brauchen mehr Servicepersonal“, begründet Sprecherin Almut Neumeister die Einschränkungen. Für baulich enge Bereiche, wie etwa das Helgolandtunnel-Aquarium, sollen Aufsichtsmitarbeiter über die Einhaltung von Mindestabständen wachen. Der Bereich mit Taucherhelmen und VR-Brillen zum Aufsetzen bleibt geschlossen. Einen genauen Termin für die Wiedereröffnung gibt es noch nicht, wahrscheinlich werde es vor Pfingsten wieder losgehen.

Historisch-Technisches Museum, Peenemünde

Mit 5000 Quadratmetern Ausstellungs- und 120 000 Quadratmetern Außenfläche sieht die Museumsleitung dem Neustart relativ gelassen entgegen. „Wir haben genug Platz, um die Abstandsauflagen einzuhalten“, sagt Sprecher Kai Hampel. Ein Termin steht noch nicht fest, man werde zeitnah wieder öffnen, Einschränkungen bei den Öffnungszeiten soll es nicht geben. Voll werden dürfte es zumindest in den ersten Tagen nicht – 98 Prozent der Gäste sind Touristen, die erst wieder ab 25. Mai nach MV kommen dürfen.

Kulturhistorisches Museum, Rostock

„Wir sind startbereit“, sagt Steffen Stuth, Leiter des Kulturhistorischen Museums in Rostock. Die Plexiglasscheiben an den Kassen hängen schon, Schulungen für die Mitarbeiter laufen. Bis zu 200 Besucher dürfen maximal zur gleichen Zeit im Haus sein, die Eröffnung ist für den 15. Mai geplant. Um Überfüllung zu vermeiden, wird an der Kasse gezählt. „Wir richten uns nach der Corona-Verordnung des Landes“, sagt Stuth. Demnach könne je zehn Quadratmeter Ausstellungsfläche ein Besucher ins Haus. Interaktive Touchpads bleiben ausgeschaltet.

Deutsches Bernsteinmuseum, Ribnitz-Damgarten

Eine Eröffnung vor Pfingsten macht keinen Sinn, sagt Geschäftsführer Henning Schröder. „Wir hängen sehr vom Tourismus ab.“ Ohne Urlauber würde es ziemlich leer bleiben, so der Chef des Bernsteinmuseums. Am Sommer drängen sich die Besucher an Regentagen in dem Haus. „Das wird es dieses Jahr nicht geben“, meint Schröder. Was schade sei, denn die Einnahmen dieser Tage seien die Grundlage für das Winterpolster gewesen.

Barlach-Stiftung, Güstrow

Kommenden Dienstag sollen das Atelier von Ernst Barlach und die Gertrudenkapelle wieder für Besucher zugänglich sein. Die Öffnungszeiten beginnen täglich erst um 11 Uhr und sind damit um eine Stunde reduziert. „Wir orientieren uns bei den Hygieneauflagen am Einzelhandel“, sagt Leiterin Magdalena Schulz-Ohm. Das Kultusministerium habe ein Regelwerk zu den Hygienevorschriften in Aussicht gestellt, das es aber noch nicht gibt.

Staatliche Schlösser, Gärten und Kunstsammlungen

Die Einrichtungen der Staatlichen Schlösser, Gärten und Kunstsammlungen, zu denen unter anderem das Staatliche Museum Schwerin gehört, erarbeiten derzeit Raumplanungen, Wegeleitsysteme und Hygienevorschriften, wie Sprecherin Antje Conradt sagte. Notwendiges Ausstattungsmaterial sei bestellt worden. „Unsere digitalen Angebote wurden in den letzten Wochen zwar sehr gut vom Publikum angenommen, aber natürlich freuen wir uns darüber, dass wir nun bald wieder für das Publikum öffnen können.“

Kunstmuseum Ahrenshoop

Die Türen im Kunstmuseum Ahrenshoop bleiben am 11. Mai zunächst geschlossen. „Für uns ist wichtig, dass zuerst der Tourismus wieder anläuft“, sagt die Kaufmännische Leiterin Marion Schael. Alles andere ergebe wirtschaftlich gesehen keinen Sinn, da das Haus überwiegend durch Eintrittsgelder finanziert werde. Vorstellen kann sich Schael eine Öffnung frühestens zu Pfingsten.

