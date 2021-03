In Rostock öffnen die Museen am Wochenende schon am Sonnabend wieder ihre Türen, Greifswald und Stralsund folgen wenige Tage später. Auch die Galerien in MV starten nach der erneuten Corona-Schließung wieder durch. Ein Überblick darüber, was geöffnet hat und was noch nicht – und welche Ausstellungen die Besucher im Land erwarten.