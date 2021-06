Schwerin

Auf dem Alten Garten in Schwerin herrscht hektische Betriebsamkeit: Edel gewandete Damen, Herren in feinem Zwirn, Offiziere, Matrosen und mit Koffern beladene Reisende haben sich auf dem Areal zusammengefunden, zupfen am Kostüm, bestaunen die ein oder andere Requisite oder überprüfen noch einmal ihr Mikrofon. Einige Passanten sind stehen geblieben und beäugen neugierig das bunte Treiben.

Auf der imposanten Open-Air-Bühne vor der Kulisse des Schweriner Schlosses findet am Dienstag die erste Kostümprobe des Musicals „Titanic“ statt, das im Rahmen der Schweriner Schlossfestspiele ab dem 11. Juni vom Mecklenburgischen Staatstheater aufgeführt wird.

„Es ist großartig, endlich wieder spielen zu können“

„Es ist großartig, dass wir endlich wieder spielen können“, sagt Darstellerin Femke Soetenga. Im Musical mimt sie eine Passagierin der zweiten Klasse, die mit ihrem Ehemann 1912 die Jungfernfahrt des als unsinkbar geltenden Schiffes erlebt, das einen Eisberg rammt und untergeht.

Nach der langen Durststrecke freuen sich alle Beteiligten, dass sie endlich wieder auf der Bühne stehen können. „Am Kartenverkauf merkt man, dass auch die Leute wiederkommen wollen“, freut sich Soetenga. Auch, wenn die Arbeit unter Corona-Bedingungen eine völlig andere sei. „Obwohl wir auf der Bühne ein Paar mimen, mussten wir Abstand halten. Intimität herzustellen, ohne sich zu berühren, das war eine Herausforderung, aber wir sind ja kreativ.“

Mimen ein Ehepaar der zweiten Klasse auf der „Titanic“: Darsteller Wenke Soetenga und Cornelius Löwenberg bei den Proben vor der Open-Air-Bühne der Schlossfestspiele in Schwerin Quelle: Martin Börner

Das musste auch das Theater in diesem Jahr sein: Denn, auch wenn die Darsteller regelmäßig getestet werden, gelten für das Schweriner Modellprojekt, zu dem auch die Produktion „Die Schildbürger“ gehört, die ab 12. Juni im Schlossinnenhof zu sehen ist, strenge Hygieneregeln.

„Die Schlossfestspiele sind immer eine logistische Meisterleistung. Das gilt in diesem Jahr ganz besonders“, sagt Sprecher Johannes Lewenberg. Um die zwei Open-Air-Produktionen auf die Bühne zu bringen und bei Umzügen und in der Maske ausreichend Abstand einzuhalten, werden in diesem Jahr alle verfügbaren Räume des Theaters sowie die Container auf dem Alten Garten genutzt.

Orchestermusik wird aus dem Theater übertragen

Damit die Musiker nicht zu nah beieinander sitzen, spielt die Mecklenburgische Staatskapelle Schwerin in diesem Jahr aus dem Konzertfoyer des Theaters. Von dort aus wird die Musik live übertragen. Die Musiker selbst sind auf einer Leinwand neben der Bühne zu sehen.

Imposant ist auch die Besetzung des Musicals: Insgesamt stehen rund 65 Akteure auf der Bühne, darunter der Opernchor und die Ballettkompanie des Mecklenburgischen Staatstheaters, Solisten des Musiktheaters sowie Musical-Gäste. „Unser Traum war, dass das gesamte Ensemble gemeinsam auf der Bühne steht und singt. Das passiert auch in einer Szene. Alle Akteure müssen exakt auf ihrer Position stehen und niemand darf sich bewegen“, verrät Regisseur Toni Burkhardt und lacht.

Simon Mehlich (40) als Steuermann und Ansgar Schäfer (53) als Kapitän salutieren bei den Proben auf der Open-Air-Bühne der Schweriner Schlossfestspiele: Auf dem Alten Garten wird in diesem Jahr das Musical „Titanic“ aufgeführt Quelle: Martin Börner

Um gemeinsam singen zu können, habe man die Bühne, Hinterbühne und den Zuschauerraum im Gr0ßen Haus für die Proben genutzt. „Das erlebt man so schnell sicher nicht wieder“, sagt Simon Mehlich, der Steuermann Robert Hitchens mimt. Auch er ist froh, dass es endlich wieder losgeht. „Für uns alle ist das sehr aufregend.“ Die größte Herausforderung sei es, die Abstände auf der Bühne einzuhalten.

Gesamtes Bühnenbild gerät in Schieflage

„Ursprünglich wollten wir die Bühne viel dichter bespielen“, sagt Regisseur Burkhardt. Stattdessen habe man die Spielfläche in der Mitte vergrößert. Von ihren Plätzen blicken die Zuschauer auf das Deck des Schiffes, wo mithilfe von Podesten die drei Klassen sowie Brücke, Funkraum und Maschinenraum angedeutet werden.

Vor dem Schiff hat Bühnenbildner Wolfgang Kurima Rauschning sogar einen Wassergraben geschaffen. „Die Schauspieler müssen aber nicht wirklich ins Wasser, wenn das Schiff untergeht“, verrät Burkhard. Spektakulär wird es trotzdem: Zwei Hubbühnen sorgen beim Untergang dafür, dass das gesamte Bühnenbild in Schieflage gerät. „Dabei laufen an verschiedenen Stellen schlaglichtartig verschiedene Geschichten ab“, sagt Burkhardt.

Proben für die Schlossfestspiele in Schwerin: Beim Musical „Titanic“ stehen in diesem Jahr rund 65 Akteure gemeinsam auf der Bühne – mit Abstand, versteht sich. Quelle: Martin Börner

Mit dem Stoff greifen der Regisseur und sein Team nicht etwa auf den gleichnamigen Kinofilm mit Leonardo DiCaprio und Kate Winslet zurück, sondern auf das ein Jahr zuvor 1997 erschiene Broadway-Musical von Peter Stone (Story und Buch) und Maury Yeston (Musik und die Liedtexte).„Die eine große Liebesgeschichte gibt es in unserem Musical nicht“, sagt Burkhardt. „Dafür erzählen wir auf sehr berührende Weise viele kleine Geschichten der Menschen, die damals auf diesem Schiff waren.“ Die meisten Figuren auf der Bühne seien an historische Figuren angelehnt.

„Beispielsweise Isidor und Ida Straus, ein altes jüdisches Ehepaar, das gemeinsam stirbt, weil die Frau den Platz im Rettungsboot aufgibt, um bei ihrem Mann zu bleiben“, sagt der Regisseur. „Oder der Reedereibesitzer, der immer darauf gedrungen hat, schneller zu fahren, weil er eine große Sensation wollte.“

Eigenes Testzentrum im Theater

Auch nach 110 Jahren sei die Tragödie noch im kollektiven Gedächtnis verankert. Das Stück zeige, wohin blinder Fortschrittsglaube, Gigantomanie, Geschwindigkeitswahn und die Gier nach Rekorden und Profiten führen könne und lasse sich auch auf die heutige Zeit beziehen. „Deswegen ist es so wichtig, diese Geschichten zu erzählen“, betont Burkhard. Zeitlich reicht das Musical, das von einem monumentalen Orchestersound untermalt wird, von der Einschiffung im Hafen von Southampton bis zum Rückblick der Überlebenden nach der Katastrophe.

Wegen der Abstandsregelungen sind für die „Titanic“-Aufführung maximal 600 Besucher erlaubt, für das Narrenspiel im Schlossinnenhof 150. Dafür hat das Theater ein eigenes Testzentrum eingerichtet, in dem pro Stunde bis zu 120 Besucher getestet werden können. „Diese sollten jedoch möglichst frühzeitig, wenn möglich über den Tag verteilt kommen“, so Lewenberg. Wer bereits einen Test gemacht habe, benötige zudem ein Dokument, um sich auszuweisen.

Auch für den Rostocker Schauspieler und Regisseur Stephan Brauer, der in dem Musical eine Doppelrolle spielt, wird die Inszenierung ein ganz besonderer Bühnen-Moment: „Vor zwanzig Jahren habe ich mich für das Musical in Hamburg beworben und wurde abgelehnt“, verrät er. „Mit dieser Rolle geht für mich nun ein Traum in Erfüllung.“

Von Stefanie Büssing