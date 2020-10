Albumkritik: Ace Frehley – „Origins Vol.2“

Rostock

Ace Frehley, Gitarrist und Mitbegründer der legendären Band Kiss, setzt seine Retrospektive auf sein eigenes Musikerdasein mit „Origins Vol.2“ fort. Einmal mehr präsentiert er Coverversionen von Musikerkollegen, die ihn einst selbst geprägt haben, darunter Stücke von Deep Purple („Space Truckin’“), den Beatles („I’m Down“), den Rolling Stones („Jumpin’ Jack Flash“), den Animals („We gotta get out of this Place“), den Kinks („Lola“) oder Led Zeppelin („Good Times Bad Times“). „Es sind Stücke, die ich früher in Clubs gespielt habe, als ich ausschließlich andere Künstler coverte. Ich suchte aus meiner Plattensammlung diejenigen heraus, die mich am stärksten beeinflusst haben. Das Ergebnis ist eine runde Sache, die den Fans sicherlich gefallen wird“, sagt Ace Frehley selbst über die Kollektion. Als Bonus-Track ist auch die Kiss-Nummer „She“ dabei. Unterstützt wird Frehley durch Gastauftritte von Robin Zander (Cheap Trick), John 5 ( Rob Zombie, Marilyn Manson), Lita Ford und Bruce Kulick, der ebenfalls einst 12 Jahre Gitarrist bei Kiss war.

Bewertung: Interessante Mischung prägender Rock-Songs (4 von 5)

Von Ove Arscholl