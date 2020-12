Rostock

Angelo Kelly hat mit Ehefrau Kira und den Kindern Gabriel, Helen, Emma, Joseph und William inzwischen seine eigene kleine Kelly-Family aufgebaut. Jetzt haben sie ein neues Weihnachtsalbum aufgenommen, das hauptsächlich traditionelle Weihnachtslieder, wie „White Christmas“, „Jingle Bells“ oder „Hark! The Herald Angels sing“, enthält. Die Familie vereint viele ihrer Lieblingsweihnachtslieder in ihrer ganz eigenen Stilmischung aus Irish Folk, Rock und Pop. Mit „Coming Home for Christmas“, „All Christmas Night“ ( Angelo) und „Merry Christmas“ (Kira) enthält die Scheibe auch drei Eigenkompositionen. Als Bonus haben die jungen Kellys auf einer zweiten CD das im Frühjahr erschienene Album „Coming Home“ beigelegt und noch um drei neue Stücke ergänzt. „Wir wünschen all unseren Fans mit ,Coming Home for Christmas' ein besinnliches Weihnachtsfest im Kreise ihrer Liebsten“, sagt Angelo Kelly.

Bewertung: Weihnachtsalbum im Kelly-Sound (4 von 5)

Von Ove Arscholl