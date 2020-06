Albumkritik: Beyond the Black – „Hørizøns“

Rostock

Beyond the Black dürfte aktuell die erfolgreichste deutsche Symphonic-Metal-Band sein. Nach ihrem Debüt 2015 „In the Shadows“ folgten Auftritte mit Aerosmith, den Scorpions oder Korn auf den größten Bühnen der Welt. Mit ihrer Teilnahme in der Fernsehshow „Sing meinen Song“ konnte Sängerin Jennifer Haben ihre Band einem noch größeren Publikum bekannt machen. Jetzt ist das vierte Album „Hørizøns“ erschienen, mit dem die Band auch breitere musikalische Wege beschreitet, ohne sich dabei selbst zu verleugnen. Deutlich häufiger schlägt sie ruhigere Töne an, ohne dabei die gewohnt hart drückenden Gitarren zu vernachlässigen. Ein bisschen fehlt der bislang gewohnte Refrain-Kraftgesang der vier Männer Stefan Herkenhoff, Chris Hermsdörfer (Gitarre), Tobias Lodes (Bass) und Kai Tschierschky (Schlagzeug) an Habens Seite.

Männerstimme sorgt für Abwechslung

Doch dafür gibt es mit „Marching on“ ein Duett, weil einer der Jungs den Strophengesang übernimmt – eine erfrischende Abwechslung. „Wounded Healer“ singt Haben gemeinsam mit Amaranthe-Frontfrau Elize Ryd. Der Metal-Rahmen bleibt – mit der Eröffnungsnummer „Horizons“ und dem krachenden „Welcome to my Wasteland“ am Ende der Scheibe und „You’re not alone“ mittendrin. Dazwischen gibt es gelegentlich deutlich poppige Sounds, die etwa „Misery“ einleiten und „Human“ zu einer feinen Ballade machen. Ein Glanzstück ist „Paralyzed“, das wunderbar schwere Rocksounds mit gefühlvollen Parts verknüpft. Auch wenn oder gerade weil das Album die bislang nahezu bedingungslose Begeisterung der Fangemeinde in den sozialen Netzwerken zumindest ankratzt, ist es eine gelungene Fortsetzung der musikalischen Entwicklung von Beyond the Black. Jennifer Haben selbst resümiert: „Wir zeigen mit diesem Album, was alles in BTB steckt und sind stolz darauf, dass wir musikalisch weiterhin offen bleiben. Ich bin zuversichtlich, dass wir mit „Hørizøns“ den Nerv der Zeit treffen, ohne unsere Wurzeln zu leugnen.“

Bewertung: Symphonic-Metaller zeigen neue Seiten (4 von 5)

Von Ove Arscholl