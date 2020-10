Rostock

Das neue Bon-Jovi-Album „2020“ war eigentlich schon vor der Corona-Krise fertig, wurde nun aber zur Veröffentlichung noch um zwei weitere Stücke ergänzt. So setzt sich die Band in „American Reckoning“ mit Polizeigewalt, Rassismus und der Black-Lives-Matter-Bewegung auseinander. „Do What You Can“ handelt von Ängsten, Erlebnissen und Gedanken zum Corona-Virus und den Auswirkungen des Lockdowns. Musikalisch erinnert nur noch wenig an die einstigen Hardrock-Zeiten der Band. Das Album dümpelt eher unauffällig und nahezu besinnlich dahin, teilweise mit Anflügen zu Country oder dem, was in Deutschland unter der Rubrik „Liedermacher“ zu finden wäre. Das ist nicht schlecht, aber eben auch nicht herausragend. Aber vielleicht sind das auch falsche Erwartungen – lässt man die Tatsache außer Acht, dass diese Band einst Songs wie „You Give Love a Bad Name“ oder „Living on a Prayer“ schmetterte, so ist es doch ein feines Album, das man gern noch öfter auflegen kann. Vinyl-Fans müssen sich damit allerdings noch bis zum 4. Dezember gedulden.

Bewertung: Nachdenklicher Softrock mit Inhalt (4 von 5)

Von Ove Arscholl