Albumkritik: Def Leppard – „Hysteria at the O2“

Ende Mai bringt die britische Rockband Def Leppard ein ganz besonderes Live-Album heraus. Während ihrer Hysteria-Jubiläumstournee 2018 führten sie in London das gesamte Album von 1987 live auf. Dieser Longplayer war neben „Pyromania“ das Def-Leppard-Album, mit dem sie in den USA eine Diamantauszeichnung und zehnfaches Platin erreicht hatten. Jetzt ist ein Mitschnitt des Londoner Konzerts erhältlich, der neben den Songs von „Hysteria“ auch zahlreiche weitere Hits, wie „Let’s Get Rocked“, „When Love and Hate Collide“ oder „Photograph“ als Zugaben enthält. Zu den zwei CDs gibt es den Konzertfilm auf DVD/Bluray. Darauf gibt es außerdem die Mini-Doku „Hysteria: Then And Now“ zu sehen.

Gleichzeitig erscheint auch eine Deluxe-Version mit dem Titel „ London to Vegas“, die zusätzlich Aufnahmen einer Show in Las Vegas beinhaltet, die die Band ein halbes Jahr nach ihrer Aufnahme in die Rock ’n’ Roll Hall of Fame im Planet Hollywood spielte – ein aus insgesamt 28 Songs bestehendes Live-Set. Gerade das Videomaterial gibt einen schönen Eindruck davon, welche Bühnenpräsenz Joe Elliott (Gesang), Phil Collen (Gitarre), Rick „Sav“ Savage (Bass), Vivian Campbell (Gitarre) und Schlagzeuger Rick Allen auch heute noch an den Tag legen.

Bewertung: Albumklassiker live eingespielt – zum Hören und Sehen (5/5)

Von Ove Arscholl