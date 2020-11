Albumkritik: „From Elvis in Nashville“

Rostock

Aus seinen Aufnahmesessions mit den Nashville Cats im Juni und September 1970 sind mehrere Alben von Elvis Presley hervorgegangen, darunter „That’s the Way It Is“ (1970) und „ Elvis Country (I’m 10 000 Years Old)“ und „Love Letters from Elvis“ (beide 1971). Doch nie zuvor sind die kompletten Sessions am Stück veröffentlicht worden. Zum 50-jährigen Jubiläum ändert sich das jetzt. Auf vier CDs sind 40 neu abgemischte Songs sowie jede Menge Outtakes zu hören. Die Songs liegen dabei in ihrer ursprünglichen Version vor – ohne Overdubs und orchestrale Bearbeitungen – einfach so, wie Elvis und die Nashville Cats sie aufgenommen haben. Elvis musste bei der Songauswahl keine Kompromisse eingehen – er hatte die freie Wahl, auch verschiedene Genres zu kombinieren, etwa Country und Rock ’n’ Roll. Das fetzt auch 50 Jahre später noch – oder wieder.

Hörprobe: „I Washed My Hands in Muddy Water“

Die vier CDs stecken in einem liebevoll gestalteten Pappschuber. Dazu gibt es eine Broschüre mit Notizen und Tagebucheinträgen von den Aufnahmesessions. Interessant zum Schmökern.

Bewertung: Hörenswertes Zeitdokument mit zeitloser Musik vom King of Rock’n’Roll (4 von 5)

Von Ove Arscholl