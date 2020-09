Albumkritik: Frontm3n – „Up Close – Live 2020“

Rostock

Die Frontm3n sind die Engländer Peter Howarth, Mick Wilson und Pete Lincoln. Kennengelernt haben sie sich in der Begleitband von Cliff Richard und wurden später bekannt als die Frontsänger von Bands, wie den Hollies, 10cc, The Sweet und Sailor. Mit den Hits dieser Bands locken sie das Publikum in ihre Akustik-Konzerte und präsentieren bei der Gelegenheit auch ihre eigenen gemeinsamen Stücke. Und so erlebten 2019 und 2020 Fans in Deutschland, Dänemark, Schweden und Irland, aber auch Neuseeland und Australien solche Abende mit einer musikalischen Zeitreise von den 60er Jahren bis heute. Ein Mitschnitt ist jetzt als Doppel-CD zu hören oder auch als Doppel-DVD/-Blu-ray zu sehen – aufgezeichnet in Halle an der Saale sowie im Berliner Admiralspalast. Als Gäste sind Eric Martin von Mr. Big sowie der deutsch-italienische Sänger Nevio Passaro zu hören. Natürlich sind große Hits dabei, wie „Love is like Oxygen“ und „Fox on the Run“ (The Sweet), „Carrie“ und „Some People“ ( Cliff Richard), „Dreadlock Holiday“, „I’m not in Love“ und „Rubber Bullets“ ( 10cc), „The Air that I Breathe“ und „Bus Stop“ (Hollies) oder „Wild World“ und To Be with You“ (Mr. Big).

Bewertung: Unplugged-Konzert mit bekannten Hits (4 von 5)

Von Ove Arscholl