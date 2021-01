Rostock

Mit „Voodoo, Sex & Vampires“ eröffnen John Diva & The Rockets of Love ihr zweites Studioalbum glamourös. Ein feines Glamrock-Album mit allem, was man auch bisher schon von dem verrückten Quintett kennt. Bombastische Produktion, rockige Gitarren, eingängige Riffs und Hooklines – und alles klingt ein bisschen wie aus den 80ern. Das ist durchaus auch beabsichtigt, denn die fünf Jungs, die eigentlich irgendwo aus dem mittleren Westen Deutschlands kommen, nennen sich John Diva (Gesang), Snake Rocket, J.J. Love (Gitarren), Remmie Martin (Bass) und Lee Stingray jr. (Schlagzeug) und geben sich als legendäre Rockstars aus den USA aus. Ihre Videoclips sind gespickt mit entsprechenden Klischees und ein bisschen wirkt es, als sei die Show wichtiger als die Musik. Doch die macht dennoch Spaß, kommt unbeschwert mit einer reichlichen Prise Humor daher und erinnert mal an Whitesnake, dann an die Scorpions und klingt am Ende inzwischen doch eindeutig nach John Diva. Geschrieben haben die Jungs die Stücke selbst – mit Beteiligung von Hannes Braun (Kissin’ Dynamite) bei „Bling Bling Marilyn“ und Michael Voss (Mad Max, Michael Schenker) bei „ Champagne on Mars“ und „This is Rock ’n’ Roll“.

Bewertung: Parodie auf und Liebeserklärung an den Glamrock (4 von 5 Sternen)

Von Ove Arscholl