Rostock

Eigentlich sollte das zweite Album von One Desire bereits im April erscheinen und die Band gemeinsam mit dem Night Flight Orchestra auf Tournee durch Europa gehen – doch das Coronavirus hat es leider verhindert. Zwar erscheint „Midnight Empire“ nun mit einem Monat Verspätung, doch die Konzerte, in denen die Melodic-Rocker ihre neuen Stücke in die Arenen schmettern, müssen vorerst im Kopfkino ablaufen. Und das funktioniert insofern ganz gut, als man sich Jimmy Westerlunds protzige Gitarre und André Linmans hellen und doch kraftvollen Gesang gut auf der Bühne vorstellen kann und nahezu herbeiwünscht. Insgesamt sind zehn hörenswerte Rocksongs entstanden, die schnell im Ohr bleiben, sowohl feinen Stadion-Rock als auch kräftige Balladen enthalten und vor allem schön laut gehört werden wollen. Vielleicht genau das Richtige für eine längere Autobahnfahrt.

Vor drei Jahren hatten sich die Finnen mit ihrem selbst betitelten Debütalbum die Messlatte ziemlich hoch gelegt. Das neue Album ist eine gelungene Fortsetzung, die Rockfans aller Altersgruppen begeistern dürfte.

Bewertung: Melodische Rocksongs aus Finnland (4 von 5)

Von Ove Arscholl