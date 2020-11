Albumkritik: Orianthi – „O“

Rostock

Die australische Gitarristin Orianthi zeigt mit „O“ ihre Vielseitigkeit – sowohl an ihrem Instrument als auch als Sängerin. Dieses Album macht einfach Spaß. Es ist rockig, poppig, soulig, flott und auch mal nachdenklich. Mit „Contagious“ beginnt das Album aggressiv und temporeich. „Sinners Hymn“ hat einen Anflug von Industrial-Sounds, bevor mit „Rescue Me“ eine der zwei herausragenden Balladen erklingt – sehr soulig. Die 35-Jährige kann nicht nur Gitarre spielen, sie kann auch singen. Mit „Sorry“ gibt es einen echten Ohrwurm, „Crawling out of the Dark“ ist die zweite grandiose Ballade, in der die E-Gitarre eine verträumte Nebenrolle an der Seite ihrer akustischen Schwester spielt. „Impulsive“ erinnert kraftvoll an die Rolling Stones, während man beim poppigen „Company“ eher an Madonna denkt. Wie gesagt – vielseitig. Der Rausschmeißer „Moonwalker“ könnte eine Hommage an Michael Jackson sein, dessen plötzlicher Tod 2009 verhinderte, dass Orianthi mit ihm auf Tournee gehen konnte.

Bewertung: Vielseitige Gitarristin kann auch noch singen (5 von 5)

