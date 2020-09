Albumkritik: Slade – „Cum on Feel the Hitz“

Rostock

Sänger und Gitarrist Noddy Holder, Gitarrist Dave Hill, Bassist, Geiger und Pianist Jim Lea sowie Schlagzeuger Don Powell haben sich in den 70er- und 80er-Jahren als Slade einen Namen gemacht, der weit über die Grenzen Großbritanniens, wo sie allein sechs Nummer-1-Hits landeten, hinaus bekannt geworden ist. Warum sie zu den erfolgreichsten Bands der Zeit gehörten, macht die Single-Sammlung „Cum on Feel the Hitz – The Best of Slade“ noch einmal bewusst. Stücke, wie „Cum on Feel the Noize“, „Skweeze me, pleeze me“, „My oh my“, „Merry Christmas Everybody“ oder „Far Far Away“ kennt natürlich fast jeder schon beim Lesen. Doch auf der Doppel-CD gibt es insgesamt 43 Gelegenheiten, Slade-Hits neu zu entdecken – bei vielen kommt der Aha-Effekt eines vergessenen Hits und der Rest hat das Potenzial, schon beim zweiten Hören wie ein alter Bekannter zu wirken. Leider gehen seit Anfang des Jahres auch die beiden verbliebenen Original-Bandmitglieder Don Powell und Dave Hill getrennte Wege, so dass die Musik von Slade wohl nur noch in so schönen Konserven wie dieser weiterleben kann.

Bewertung:Zooper Kollekzion großer Hitz (5 von 5)

Von Ove Arscholl