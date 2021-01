Rostock

„Mirrorneuron“ ist ein Konzeptalbum des musikalischen Projekts Syrinx Call um den Blockflötisten Volker Kuinke. Es erzählt die Geschichte einer künstlichen Intelligenz, die in der Arktis nach Öl bohrt und bei Nachhaltigkeitsberechnungen Diskrepanzen zwischen Theorie und Praxis feststellt. Kurz gesagt: Die Maschine gerät in einen Gewissenskonflikt, der wiederum auf ihre Schöpfer abfärbt. Eingebettet in einen Klangteppich aus Gitarren und elektronischen Instrumenten erzählt Kuinke mit verschiedenen Blockflöten die Geschichte, erzeugt Stimmungen und Gefühle, die bereits ohne die Texte anmuten wie der Soundtrack zu einer nachdenklichen Geschichte. Ebenso gut kann man die Scheibe aber auch ohne nachzudenken anhören und so den Raum stimmungsvoll mit Musik schmücken. Das werden sicher keine großen Hits, aber schön anzuhören ist das Album allemal.

Bewertung: Stimmungsvolle Musik mit Botschaft (4 von 5 Sternen)

Von Ove Arscholl