Albumkritik: Wishbone Ash – „Coat of Arms“

Die britische Band Wishbone Ash um Gründungsmitglied Andy Powell (Gitarre und Gesang) ist bereits seit mehr als 50 Jahren im Geschäft und gilt als eine der ersten Rockbands, die mit zwei Lead-Gitarren musiziert habt. Und diesem Prädikat wird sie auch in der aktuellen Besetzung gerecht. Mit Bassist Bob Skeat und Schlagzeuger Joe Crabtree steht Andy Powell seit Jahren eine intuitiv agierende und harmonierende Rhythmussektion zur Verfügung. Neuzugang Mark Abrahams übernahm vor drei Jahren die zweite Gitarre und ist selbst bekennender Fan von Wishbone Ash. Er hat sein Instrument unter dem Einfluss ihrer Musik zu spielen gelernt und bildet heute zusammen mit Powell das Komponisten-Duo der Band.

Entstanden sind elf unaufgeregte aber hochwertige Rocksongs mit wunderbarer Gitarrenarbeit. Mitunter bleibt der „Gesang“ der beiden Gitarren länger im Ohr als die Textzeilen. Mal „singen“ sie im Chor, mal scheinen sie sich miteinander zu unterhalten. Die Eröffnungsnummer „We stand as one“ wartet mit einem Riff auf, das Rockgeschichte schreiben möchte und starkes Wiedererkennungspotenzial hat. Und die Band zeigt sich vielfältig, mit Balladen, wie „Floreana“, „Consider me now“ oder „It’s only you I see“, flottem Rock’n’Roll („Back in the Day“) sowie dem bluesigen „Personal Halloween“ zum Schluss. Ein Album, das man immer wieder auflegen möchte, weil es einfach schön ist.

Bewertung: Raffinierter Edel-Gitarrenrock (5/5)

Von Ove Arscholl